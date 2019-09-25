Барнаулец утром жестоко расправился с пятилетним сыном. СК возбудил дело

На месте происшествия работают следователи и криминалисты / Фото: vk.com/barneos22

По подозрению в убийстве пятилетнего сына задержан житель Барнаула, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Утром 25 сентября в своем доме в Барнауле подозреваемый нанес не менее четырех ножевых ударов в грудную клетку и живот своему пятилетнему сыну. От полученных травм мальчик скончался", – рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. 42-летний подозреваемый задержан, следователи выясняют мотив убийства малолетнего. По поручению руководителя следственного управления, уголовное дело передано в четвертый отдел по расследованию особо важных дел.

Возбуждено уголовное дело в отношении барнаульца по части статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего".

Как рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22", убийство произошло в доме по улице 80-й Гвардейской Дивизии, 29.