Барнаулец утром жестоко расправился с пятилетним сыном. СК возбудил дело

На месте происшествия работают следователи и криминалисты / Фото: vk.com/barneos22
По подозрению в убийстве пятилетнего сына задержан житель Барнаула, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"Утром 25 сентября в своем доме в Барнауле подозреваемый нанес не менее четырех ножевых ударов в грудную клетку и живот своему пятилетнему сыну. От полученных травм мальчик скончался", – рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. 42-летний подозреваемый задержан, следователи выясняют мотив убийства малолетнего. По поручению руководителя следственного управления, уголовное дело передано в четвертый отдел по расследованию особо важных дел.
Возбуждено уголовное дело в отношении барнаульца по части статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего".
Как рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22", убийство произошло в доме по улице 80-й Гвардейской Дивизии, 29.
Комментарии
Что происходит с людьми?!
духовнсть
25.09.2019 15:12,
25.09.2019 15:17
То что и всегда - алкоголь....
Почему-то на сигах страшные картинки печатают, а на водке нет???
25.09.2019 15:24
- гость -
тогда бы мы уже утонули в кровушке. что-то у тебя личное с бухлом.
25.09.2019 15:28
АБОРИГЕН
и так тонем.
бОльшая часть тяжких-бытовуха,завязаная на бухле
еще раз убеждаюсь что зря смертную казнь отменили
25.09.2019 15:35
- гость -
Нет, тонем мы в другом. Например сердечно-сосудистые, ДТП. От бухла мрут разве что от злоупотребления а не от пьяных драк
25.09.2019 15:36
гость
Смертная казнь абсолютно ничего не решает и не является какой-либо панацеей от подобного. Казалось очевидные вещи, но тоскливое кваканье по убийствам гос. машиной продолжается.
Как так???? Когда у меня сын был маленький и переставал понимать слова, применишь ремень, один-два раза по заднице стукнешь и то аккуратно чтобы не сильно больно было. А этот сволочь (вот никогда стараюсь не оскорблять людей, но по другому не могу его назвать) взяла и убила ребенка! Как так можно???