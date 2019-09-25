Учения по тушению подбитого молнией самолета прошли в Барнауле

Учения в аэропорту Барнаула / Фото: 22.mchs.gov.ru Видео: Западно-Сибирское СУТ СК

В аэропорту Барнаула прошли учения по ликвидации "пожара" на борту воздушного судна, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Согласно легенде учений, в результате попадания молнии в самолет, вылетевшего из аэропорта, произошел сбой навигационных систем. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку, при приземлении произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива. На борту – 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

Перед "посадкой" самолета взлетную-посадочную полосу покрыли слоем пены, на место прибыли подразделения МЧС и других взаимодействующих служб и структур.

Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей, а также к тушению разлившегося авиационного топлива и охлаждению фюзеляжа. Была организована пенная атака, проложены магистральные линии для бесперебойной подачи воды.

В условиях сильного задымления работали спасатели, вели разведку и искали пострадавших. Людей из опасной зоны эвакуировали по пожарным лестницам, а затем на носилках доставляли к пункту медицинской помощи для первичного осмотра.

Всего в учениях были задействованы более 120 человек личного состава, около 30 единиц техники.

Как сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК, во время учений также отрабатывалось проведение тактических мероприятий, в том числе фиксация произошедших событий в целях производства дальнейшего предварительного расследования.