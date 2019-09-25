Белокуриха попала в десятку лучших курортов для отдыха этой зимой

Белокуриха стала одним из лучших курортов для отдыха этой зимой в России, сообщает портал ТурСтат со ссылкой на рейтинг горнолыжных курортов страны.

В первую десятку вошли курорты Красной Поляны (Роза Хутор, Горки Город), Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Волен, Яхрома), Карачаево-Черкесии (Архыз и Домбай), Алтайского края (Белокуриха), Южного Урала (Завьялиха, Солнечная долина), Среднего Урала (Гора Белая), Ленинградской области (Игора, Охта Парк, Красное озеро), Кемеровской области (Шерегеш), Республики Татарстан (Свияжские холмы) и Красноярском крае (Бобровый лог).

За курорты Красной Поляны отдали 27% голосов, за курорты Подмосковья — 18%, за курорты Карачаево-Черкесии и Алтайского края — по 13%, за курорты Южного Урала, Среднего Урала, Ленинградской области, Шерегеш, Свияжские холмы и Бобровый лог — по 4%.

Рейтинг составлен по итогам онлайн-опроса на тему, на каких горнолыжных курортах туристы хотят отдохнуть зимой.