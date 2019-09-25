До Алтайского ИТ-Форума осталось две недели

Всего две недели осталось до крупнейшего регионального события в сфере информационных технологий – Алтайского ИТ-Форума. Мероприятие начнет свою работу 10 октября 2019 года.
Как сообщили организаторы, на форум уже зарегистрировалось более 400 участников. Всего ожидается около 1000 гостей.
Помимо участников из городов Алтайского края и Республики Алтай регистрацию прошли гости из Кемерово, Москвы, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Якутска, Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска.
Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно до 8 октября текущего года по ссылке.
Девять площадок форума (круглые столы, конференции, тематические секции) будут работать три дня, на них выступят 64 спикера.
Деловая программа XII Алтайского регионального ИТ-Форума:
- Секция "Импортозамещение: от теории к практике"
- Секция "ИТ-инфраструктура, как фундамент развития предприятия"
- Секция "Информационная безопасность в эпоху развития цифровой экономики"
- Киберучения по информационной безопасности
- Научно-практическая конференция "Новые информационные технологии в образовании" (Применение технологий 1С для развития компетенций цифровой экономики и модернизации подготовки кадров)
- Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов "Проект "Умный город". Муниципальные аспекты"
- Выездное совещание Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики "Цифровизация сельского хозяйства"
- Круглый стол "Цифровизация промышленности. Что такое "Цифровое предприятие" и как им стать?"
- Деловая встреча партнеров ХII Алтайского регионального ИТ-Форума с правительством Алтайского края
- Подведение итогов конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае"
- Подведение итогов конкурса "Мисс ИТ-2019"
- Работа демо-зоны.
Подробная программа на сайте мероприятия: https://itforumaltai.ru/2019/
Кто организует Алтайский региональный ИТ-форум?
Организатором ИТ-форума выступает Алтайская торгово-промышленная палата в лице комитета по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
Партнеры ИТ-Форума 2019:
Генеральный партнер – Cisco
Стратегические партнеры – Dell Technologies, CyberPower
Официальный партнер – Legrand, Xerox, Агат-РТ, "Доктор Веб", Astra Linux, "Базальт СПО"
Партнер секции – ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, "ИнфоТеКС", "Код Безопасности", "Конфидент", Merlion
Партнер ЭКСПО-зоны – "АСКОН", Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems*
Технический партнер – "Галэкс", MEM Групп
Официальный оператор – Алтайский филиал ПАО "Ростелеком"
*Циско, Делл Технолоджис, СайберПауэр, Легранд, Ксерокс, Астра Линукс, ЭйБиБиУайУай, ДЕПО Компьютерс, Позитив Технолоджис, Мерлайон, КомьюнитиГейт Системс – прим. ред.
Комментарии
и кому он нужен кроме тех кто его устраивает?
А если тебе не интересно,так ничего и не пиши