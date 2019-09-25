До Алтайского ИТ-Форума осталось две недели

Всего две недели осталось до крупнейшего регионального события в сфере информационных технологий – Алтайского ИТ-Форума. Мероприятие начнет свою работу 10 октября 2019 года.

Как сообщили организаторы, на форум уже зарегистрировалось более 400 участников. Всего ожидается около 1000 гостей.

Помимо участников из городов Алтайского края и Республики Алтай регистрацию прошли гости из Кемерово, Москвы, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Якутска, Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска.

Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно до 8 октября текущего года по ссылке.

Девять площадок форума (круглые столы, конференции, тематические секции) будут работать три дня, на них выступят 64 спикера.

Деловая программа XII Алтайского регионального ИТ-Форума:

Секция "Импортозамещение: от теории к практике"

Секция "ИТ-инфраструктура, как фундамент развития предприятия"

Секция "Информационная безопасность в эпоху развития цифровой экономики"

Киберучения по информационной безопасности

Научно-практическая конференция "Новые информационные технологии в образовании" (Применение технологий 1С для развития компетенций цифровой экономики и модернизации подготовки кадров)

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов "Проект "Умный город". Муниципальные аспекты"

Выездное совещание Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики "Цифровизация сельского хозяйства"

Круглый стол "Цифровизация промышленности. Что такое "Цифровое предприятие" и как им стать?"

Деловая встреча партнеров ХII Алтайского регионального ИТ-Форума с правительством Алтайского края

Подведение итогов конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае"

Подведение итогов конкурса "Мисс ИТ-2019"

Работа демо-зоны.

Подробная программа на сайте мероприятия: https://itforumaltai.ru/2019/

Кто организует Алтайский региональный ИТ-форум?

Организатором ИТ-форума выступает Алтайская торгово-промышленная палата в лице комитета по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

Партнеры ИТ-Форума 2019:

Генеральный партнер – Cisco

Стратегические партнеры – Dell Technologies, CyberPower

Официальный партнер – Legrand, Xerox, Агат-РТ, "Доктор Веб", Astra Linux, "Базальт СПО"

Партнер секции – ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, "ИнфоТеКС", "Код Безопасности", "Конфидент", Merlion

Партнер ЭКСПО-зоны – "АСКОН", Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems*

Технический партнер – "Галэкс", MEM Групп

Официальный оператор – Алтайский филиал ПАО "Ростелеком"

*Циско, Делл Технолоджис, СайберПауэр, Легранд, Ксерокс, Астра Линукс, ЭйБиБиУайУай, ДЕПО Компьютерс, Позитив Технолоджис, Мерлайон, КомьюнитиГейт Системс – прим. ред.