Эксперт по информационной безопасности из Cisco проведет в Барнауле киберучения

Компания Cisco ("Циско", – прим. ред.) поддержит проведение XII Алтайского регионального ИТ-Форума: в ходе мероприятия она поделится опытом в области цифровой трансформации различных сфер экономики и организует киберучения для руководителей и сотрудников ИБ-департаментов. Так, 10 октября 2019 года в Алтайском государственном университете (г. Барнаул) эксперт по информационной безопасности Cisco Алексей Лукацкий проведет семинар, участники которого смогут продемонстрировать умение решать задачи в критических ситуациях. Кроме того, на стенде компании будут представлены решения в области совместной работы, корпоративных сетей и информационной безопасности.

Мероприятие для специалистов по информационной безопасности будет впервые проводиться в рамках Алтайского регионального ИТ-Форума. В ходе двухчасовой сессии под руководством Алексея Лукацкого команды получат практический опыт реагирования на нештатные ситуации в сфере ИБ. Подобные "учения" одинаково полезны как для сотрудников ИБ-отделов, не задействованных в решении практических задач, так и для технических специалистов, которые смогут повысить свои профессиональные навыки. Речь пойдет о нестандартных сценариях атак, требующих принятия незамедлительных, но продуманных мер. В обстановке, приближенной к реальной, гости мероприятия смогут поделиться опытом, научиться эффективному взаимодействию и обсудить актуальные проблемы обеспечения безопасности бизнеса в киберпространстве.

"Мы знаем, как нужно защищать данные и какие инструменты использовать, но зачастую в компаниях нет четкого алгоритма действий в ситуации настоящей угрозы, – рассказывает Алексей Лукацкий. – Киберучения помогут специалистам уверенно действовать в случае атаки вымогателей или массового заражения сети, выявлять недостатки внутренней системы коммуникаций и процессов реагирования на инциденты, координировать действия хаотически создаваемой группы и учитывать в разработанном плане интересы всех заинтересованных сторон. Важной особенностью сессии станет максимальная проработка деталей: мы будем рассматривать конкретные примеры с неожиданными поворотами сюжета и многоходовыми комбинациями".

Помимо проведения деловой игры, Алексей Лукацкий выступит с докладом на тему "Безопасность внутренней сети. Что делать, когда ваш МСЭ вам не помог?". Также ожидается участие и других специалистов Cisco, которые расскажут о том, как компания ускоряет процессы цифровой трансформации в различных отраслях. Так, специалисты компании поделятся опытом в таких секциях, как "ИТ-инфраструктура как фундамент развития предприятия" и "Проект "Умный город". Муниципальные аспекты".

XII Алтайской региональный ИТ-Форум организован Алтайской торгово-промышленной палатой в лице комитета по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ). Мероприятие пройдет с 10 по 12 октября 2019 года в Барнауле и Белокурихе и соберет представителей бизнеса, госструктур и ИТ-компаний. В центре внимания – перспективы цифровизации российской экономики. Cisco получила статус партнера Алтайского регионального ИТ-Форума в 12-й раз.

СПРАВКА. Cisco – мировой лидер в области информационных технологий, с 1984 года способствующий развитию Интернета. Сотрудники, партнеры компании и разрабатываемые ей решения обеспечивают безопасные подключения, помогая воспользоваться преимуществами цифровых технологий будущего уже сегодня. Узнать больше о решениях, технологиях и текущей деятельности компании можно на сайтах www.cisco.ru и www.cisco.com, а также в "Твиттере" @CiscoRussia.