Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры

Министерство юстиции предложило внести поправки в закон "Об исполнительном производстве", согласно которым приставы смогут взламывать двери в квартиры и дома, сообщают "РИА Новости".

В случае принятия поправки, приставам, проверяющим правомерность перепланировки или установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, если иначе туда попасть нельзя. Также указывается, что можно будет разрушать элементы и конструкции, которые мешают попасть в дом.

Такое право приставы смогут получить не раньше чем через десять дней после того, как владельца квартиры попросят добровольно исполнить требования.

Подчеркивается, что при взломе сотрудники будут обязаны сохранить имущество и не допустить в помещение посторонних.