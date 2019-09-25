"Вы подвели нас": 16-летняя активистка раскритиковала мировых лидеров в ООН

16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что мировое сообщество пренебрегает проблемой климатических и экологических угроз.

Она рассказала о том, что политики украли ее детство и ее мечты. Грета отметила, что должна быть в школе,а не выступать в этом зале, но политики обращаются к молодежи за надежной. Она обвинила мировых лидеров во лжи и непонимании экологических проблем.

"Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но все, о чем вы может говорить – это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?!", — заявила девушка.

Грета заявила о том, что молодежь будет следить за действиями политиков и не будет терпеть лжи.

Выступление активистки вызвало волну обсуждений в интернете. Свое мнение высказали многие медийные личности и политики. Некоторые из них поддерживают девушку, а остальные считают ее продуктом пиара.

Грета Тунберг номинирована на получение Нобелевской премии мира. Журнал Time включил ее в список самых влиятельных людей мира. В случае победы она станет самым молодым ее обладателем в истории. Свой первый пикет она провела в 15 лет у здания парламента в Швеции. Затем она оказалась ходить в школу по пятницам, чтобы проводить акции, для привлечения внимания к экологическим проблемам.