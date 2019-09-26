Снег ожидается в Алтайском крае в ночь на понедельник, 30 сентября

Согласно данным Гидрометцентра России, в Барнауле первый снег ожидается в ночь на понедельник, 30 сентября.

В воскресенье днем, 29 сентября, в Барнауле будет +13 градусов. Ночью температура опустится до +1 градуса, тогда, по данным синоптиков, и начнется дождь с мокрым снегом. Днем в понедельник 8 градусов тепла и дождь. А в ночь на 1 октября температура опустится до 0 градусов, вновь будет снег с дождем.

Такая же ситуация складывается и в большинстве других населенных пунктов Алтайского края, судя по данным Гидрометцентра. Единственное, в Заринске и Камне-на-Оби снег ожидается на сутки раньше – в ночь на воскресенье, 29 сентября.

По данным ЦГМС по Алтайскому краю, ночью 27 сентября в Барнауле -1...+1 градус, без осадков, ветер южный, 2-7 м/с. Днем +13...+15, также без осадков. В Алтайском крае ночью -3...+2 градуса, без осадков, утром местами туман, ветер южный, 2-7 м/с. Днем также без осадков, +13...+18, ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.