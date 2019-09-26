Верните голос барнаульцам. Одиночный пикет за выборы мэра проходит у здания АКЗС

Одиночный пикет в поддержку возвращения всенародных выборов мэра Барнаула прошел 26 сентября у здания краевого парламента.

В этот день на сессии Заксобрания депутаты рассмотрят законопроект, который предусматривает возвращение выборов главы города. Такую инициативу выдвинула фракция "Справедливая Россия", ее поддержали КПРФ и ЛДПР.

Напомним, выборы мэра отменили в Барнауле в 2010 году. С тех пор неоднократно появлялись призывы их вернуть. После ухода с поста главы Барнаула Сергея Дугина этот вопрос подняла партия "Справедливая Россия". А вот другие политические силы либо молчат, либо уверяют, что выборы мэра городу не нужны.

В частности, глава гордумы Барнаула Галина Буевич и председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС Борис Трофимов заявили, что у народа запроса на возвращение выборов нет.