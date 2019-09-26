Госдума позволит бороться с пивнушками у жилых домов

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, наделяющий регионы РФ правом вводить дополнительные ограничения на торговлю спиртным в заведениях, которые располагаются в многоквартирных домах или рядом с ними, сообщает пресс-служба парламента.

Поправки к закону о регулировании производства и оборота алкогольной продукции связаны с многочисленными жалобами населения на то, что рядом с такими местами собираются нетрезвые граждане, которые беспокоят жильцов.

Региональным властям позволят самостоятельно выбрать ограничения, которые налагаются на право продавать спиртное в таких точках.

Правда запрет на продажу горячительных напитков не будет распространяться на компании, оказывающие услуги общественного питания, если у них есть зал для обслуживания клиентов площадью 20 квадратных метров и более.

Отметим, что парламентарии Алтайского края уже принимали законы для ограничения торговли алкоголем. Так, по принятому в 2012 году закону в крае запрещена розничная продажа алкоголя и спиртосодержащей продукции с 21 до 9 часов по местному времени. Исключение составляет продажа при оказании услуг общественного питания. Иными словами, купить алкоголь можно в ресторанах и барах.

С 1 июля 2016 года закон ужесточили, ограничив розничную продажу алкогольной продукции "на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, с 21:00 до 9:00 по местному времени".

Исключения составили только рестораны и кафе, при условии, что в помещении не менее шести столов и не менее 24 посадочных мест, а зал для посетителей будет отделен от зала розничной торговли.

Однако с 31 июля 2017 года федеральный законодатель забрал полномочия по установлению дополнительных ограничений для магазинов и общепита, тем самым отменив ужесточения, вступившие в силу в 2016-м.