Четверг, 26 Сентябрь, 15:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,19
€ 70,59
Обь
58см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аварийная посадка Boeing 767 в БарнаулеГород. Слушай!Отключения горячей воды
Новости

Госдума позволит бороться с пивнушками у жилых домов

, ИА "Амител"
Законопроект приняли в первом чтении
Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, наделяющий регионы РФ правом вводить дополнительные ограничения на торговлю спиртным в заведениях, которые располагаются в многоквартирных домах или рядом с ними, сообщает пресс-служба парламента.

Поправки к закону о регулировании производства и оборота алкогольной продукции связаны с многочисленными жалобами населения на то, что рядом с такими местами собираются нетрезвые граждане, которые беспокоят жильцов.

Региональным властям позволят самостоятельно выбрать ограничения, которые налагаются на право продавать спиртное в таких точках.

Правда запрет на продажу горячительных напитков не будет распространяться на компании, оказывающие услуги общественного питания, если у них есть зал для обслуживания клиентов площадью 20 квадратных метров и более.

Отметим, что парламентарии Алтайского края уже принимали законы для ограничения торговли алкоголем. Так, по принятому в 2012 году закону в крае запрещена розничная продажа алкоголя и спиртосодержащей продукции с 21 до 9 часов по местному времени. Исключение составляет продажа при оказании услуг общественного питания. Иными словами, купить алкоголь можно в ресторанах и барах.

С 1 июля 2016 года закон ужесточили, ограничив розничную продажу алкогольной продукции "на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, с 21:00 до 9:00 по местному времени".

Исключения составили только рестораны и кафе, при условии, что в помещении не менее шести столов и не менее 24 посадочных мест, а зал для посетителей будет отделен от зала розничной торговли.

Однако с 31 июля 2017 года федеральный законодатель забрал полномочия по установлению дополнительных ограничений для магазинов и общепита, тем самым отменив ужесточения, вступившие в силу в 2016-м.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.09.2019 15:20
- гость -

Таменка памаги, пивнушки запрети!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
15:20
Очень горячо: краевые депутаты "сцепились" из-за вопроса о возвращении выборов мэра 0
15:01
Клиенты "Альфа-Банка" могут получать пенсию на свои счета 0
14:59
Школьник из Башкирии только начал снимать пародии на рэперов, а уже популярен 0
14:49
Госдума позволит бороться с пивнушками у жилых домов 1
14:35
Очевидцы опубликовали фото с места ДТП с участием сына Вадима Надвоцкого 6
14:31
Врачи назвали анализы, которые нужно регулярно сдавать жителям Сибири 0
14:16
Пассажир сломал позвоночник во время паники при посадке лайнера Boeing в Барнауле 4
14:01
Все для здоровья: в Барнауле состоится открытие новой аптеки известного бренда 0
13:51
Воду в Барнауле будут обеззараживать без использования жидкого хлора 1
13:30
Сына алтайского экс-антикоррупционера Надвоцкого обвиняют в совершении серьезного ДТП 1
13:02
Алтайские ученые изобрели съедобную посуду 4
12:55
Памятник культуры в центре Барнаула выставили на аукцион 0
12:45
Снег ожидается в Алтайском крае в ночь на понедельник, 30 сентября 3
12:34
Пресс-конференция, посвященная ЧП в аэропорту Барнаула. Видео 9
12:15
Генерала МВД в Москве задержали по подозрению в получении взятки в 100 млн рублей 7
12:15
Абонемент на бесплатное посещение театрального центра разыграют 28 сентября 0
12:11
Работают днем и ночью: как выглядит новая "Титов-Арена" за два дня до открытия 9
12:02
"Понадобился корвалол". Депутат АКЗС с внуками стала участницей ЧП в аэропорту 15
11:52
Коттедж продают в Барнауле с концертным залом в подвале 2
11:40
Семьи людей, убитых на премьере "Темного рыцаря" в США, выступили против "Джокера" 0
11:21
Платье подружки невесты высмеяли в Сети: будто готовится к операции на сердце 12
11:10
На Алтае полицейским, избившим граждан, дали условные сроки 9
10:47
Лося насмерть сбили на алтайской трассе 37
10:29
Верните голос барнаульцам. Одиночный пикет за выборы мэра проходит у здания АКЗС 2
10:21
Рейс с задержавшимися в Барнауле пассажирами Azur air вновь был отложен 1
10:09
Пострадавшим в Барнауле пассажирам авиакомпания Azur air окажет материальную помощь 1
09:56
В полном составе. Алтайский парламент принял нового депутата-единоросса 5
09:45
"Люди-легенды" Александр Назарчук и Семен Япрынцев стали почетными гражданами региона 16
09:07
49 человек обратились за медицинской помощью после ЧП в барнаульском аэропорту 0
09:02
Задержавшиеся в Барнауле пассажиры Boeing вылетят во Вьетнам с опозданием на 7 часов 2
09:01
Деловой форум "Сибирский трамплин" соберет 300 предпринимателей и "топов" 0
09:00
Плохой бухгалтер дороже, чем хороший: в чем преимущества бухгалтерского аутсорсинга? 0
08:47
Признаки рака у Анастасии Заворотнюк проявились еще 10 лет назад 3
08:45
Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на День открытых дверей 6
08:27
Барнаульцу грозит наказание за то, что палкой отбивался от восьмерых нападавших 15
08:15
В частном секторе Славгорода и Ярового запустят скоростной интернет 0
08:12
Как сэкономить при оплате за свет: спроси у главы Барнаульской горэлектросети
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
08:10
Священника, воспитывающего около 70 детей, задержали по подозрению в разврате 9
08:02
Четыре вида боли, при которых точно нужно обратиться к врачу 0
07:45
Встречают по "наружке": почему оформление и реклама делают ваш бизнес успешнее 0
07:43
Завуча российской школы осудили за смерть ученицы от истощения 9
07:30
"Сделано в Барнауле": как химик из Ярового завоевал всю Россию и зарубежье 3
07:17
"Люди просто опасаются". Почему на пост мэра Барнаула не стоит очередь из желающих 28
07:13
Две девушки изнасиловали студента за трещину на экране телефона в Татарстане 13
07:01
Документ первой важности. Кто готовит бюджет Алтая и как его принимают? 0
06:44
"Потрясающая энергетика и много флирта". "Октоберфест" глазами жительницы Барнаула 1
06:14
Давка и сломанные ноги. Фото и видео из аэропорта Барнаула, где произошло ЧП 13
05:18
Детей оттаскивали, чтобы не затоптали: пассажиры о жесткой посадке Boeing в Барнауле 13
05:11
Жесткая посадка Boeing в барнаульском аэропорту. Что случилось с лайнером? 2
02:28
Правительство Алтая провело заседание спецкомиссии по ЧС в аэропорту Барнаула 1
02:01
Паники добавил экипаж: пассажиры лайнера Boeing рассказали о посадке в Барнауле 0
01:35
Самолет компании Azur air не смог приземлиться в Барнауле с первого раза 1
01:01
В аэропорту Барнаула, где пострадали люди при посадке Boeing, утром прошли учения 0
00:55
Пассажиры Boeing, приземлившегося в Барнауле, рассказали о событиях в момент посадки 2
00:54
Жесткая посадка Boeing 767 в аэропорту Барнаула. Инфографика 1
00:44
Рейс из Барнаула во Вьетнам задержали после возгорания самолета 0
00:43
Психологи работают в барнаульском аэропорту, где совершил жесткую посадку Boeing 767 0
00:30
Пассажиры похвалили действия экипажа Boeing во время жесткой посадки в Барнауле 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.