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В Барнауле внедрили новую систему очистки воды. Почему этого никто не заметил?

, ИА "Амител"
Прежняя технология была потенциально опасной для здоровья людей
На смену хлорированию пришел мембранный электролиз / Фото: Amic.ru

На смену хлорированию пришел мембранный электролиз / Фото: Amic.ru

Барнаульский водоканал проводит глубокую модернизацию системы очистки речной воды. Теперь для ее обеззараживания здесь применяют не жидкий хлор, а обычную поваренную соль. Судя по отзывам горожан, изменений в качестве и вкусе никто не заметил, рассказали представители водоканала. Они объяснили корреспонденту Amic.ru, почему это очень хорошо.

В чем соль?

97% жителей Барнаула пользуются речной водой из Оби. Перед тем, как попасть к барнаульцам, она проходит поэтапную очистку. Раньше на очистных сооружениях Барнаульского водоканала для этого использовали жидкий хлор. Хлорирование – дешевая и эффективная технология, а потому она наиболее распространена в России. При этом она обеспечивает отличное качество воды. Но хлор – очень опасное вещество, которое в случае аварии или утечки может нанести серьезный вред здоровью людей. Именно поэтому в Барнауле от нее решили отказаться, рассказал генеральный директор Барнаульского водоканала Дмитрий Масловский.

"Жидкий хлор опасен на всех стадиях: и при транспортировке, и при использовании. У нас постоянно хранился запас на целый день работы. Серьезных аварий не случалось, но потенциальные риски всегда есть. В зоне возможного поражения находились около 37 тысяч человек. Чтобы от этих рисков уйти, мы внедрили здесь технологию получения хлорной воды методом мембранного электролиза. Действующее вещество осталось прежним – это хлор. Но теперь мы не привозим его в бочках, а получаем прямо здесь, из поваренной соли. Переоборудование хлораторной в электролизную обошлось нам более чем в 90 млн рублей", – объяснил Масловский.

Кстати, с экономической точки зрения новая технология обходится водоканалу немного дороже, поскольку она требует много электричества. Но гендиректор водоканала подчеркнул, что это "обоснованная плата за безопасность". Таким образом, хлораторная на очистных сооружениях в 2019 году превратилась в электролизную.

На качестве воды эти изменения никак не отразились. Но Масловский пояснил, что это очень хорошо. Специалисты барнаульского водоканала именно на это и рассчитывали. В том, что касается очистки воды, технология ничем не отличается от прежней. И жидкий хлор, и поваренная соль позволяют достичь одинаково высокого качества воды. Повысилась лишь безопасность.

Что за воду мы пьем и как ее очищают?

Очистку воды Барнаульский водоканал проводит в несколько этапов:

1. На речных водозаборах в воду добавляют специальные химические реагенты. Благодаря этому песок, ил, мелкие камни и другие тяжелые взвеси связываются в хлопья.

2. Вода попадает в отстойники. Хлопья и реагенты оседают на дне, в то время как на поверхности остается очищенная вода.

3. Чтобы избавиться от более мелких примесей, воду перекачивают в фильтры. Это большие резервуары с кварцевым песком, который отсеивает мельчайшие взвеси.

4. Полностью очищенную воду обеззараживают с помощью хлора.

За качеством воды тщательно следят в центральной аналитической лаборатории Барнаульского водоканала. Ее начальник Татьяна Шималина пояснила, что жителям Барнаула повезло с расположением города. Вода в Оби богата такими полезными веществами, как калий, натрий и кальций, а также у нее отличный кислотно-щелочной баланс. Это мягкая природная вода, прекрасно подходящая для питья.

Пить или не пить? В случае с водой из крана этот вопрос всегда стоит остро. Но Татьяна заверила, что у барнаульцев нет оснований опасаться водопроводной воды. По ее словам, многие сотрудники пьют именно воду из крана, поскольку знают, насколько она качественная.

"Без хлора при очистке воды никак не обойтись. Не стоит забывать, что у нас очень длинная водопроводная сеть. Вода, которая поступает от нас в трубопровод – чистая. Но без хлора мы не можем исключить повторного заражения, пока она идет по трубам. Если воду не обеззараживать, микроорганизмы размножаются в ней в геометрической прогрессии", – рассказала Шималина.

По ее мнению, домашние фильтры не особо повышают качество воды – после всех этапов очистки там просто нечего фильтровать. К тому же фильтр сам становится рассадником микроорганизмов, если не промывать его и не менять картриджи.

Не солью единой

Барнаульский водоканал модернизирует и другие этапы очистки воды. Сейчас здесь реконструируют блок входных устройств № 2, где проходит этап первичной очистки воды. Работы планируют завершить в 2020 году, рассказал главный инженер Барнаульского водоканала Андрей Полюго.

"Здесь находятся камеры хлопьеобразования и отстойники. Стоимость проекта – 130 миллионов рублей. Работа планируется грандиозная. На этом этапе очистки у нас было меньше всего проблем, поэтому за его модернизацию взялись в последнюю очередь. Реконструкция позволит нам повысить мощность очистных сооружений. После того, как мы закончим, начнем такую же модернизацию на блоке входных устройств № 1", – пояснил Полюго.

Он отметил, что сейчас мощность очистных сооружений составляет 300 тысяч кубометров воды в день. Это примерно в два раза больше, чем нужно жителям Барнаула. Такой серьезный резерв мощности позволяет проводить модернизацию, не останавливая при этом подачу чистой воды.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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