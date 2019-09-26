Лукашенко готов ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил украинским СМИ, что готов ввести миротворцев в Донбасс, которые возьмут под контроль 400 километров границы с Россией, сообщает РИА "Новости".

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу, – уточнил политик. – Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска".

При этом он подчеркнул, что не собирается навязывать помощь Белоруссии в разрешении конфликта, но готов ее оказать, если его попросят "две стороны".

Глава государства призвал Украину урегулировать конфликт, отметив, что не единожды упрекал предыдущего украинского президента Петра Порошенко в том, что он этого не делает.

Лукашенко выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это подарок НАТО и США, которые сейчас "влияют на Украину больше, чем Россия, Китай и все страны вместе взятые".

Напомним, ранее лидер Белоруссии прогнозировал, что на президентских выборах в Украине победит Петр Порошенко, а не Владимир Зеленский.

Он приводил два аргумента в пользу такого исхода. Во-первых, он знает Зеленского только как актера, в то время как Порошенко уже показал себя в политике.

Во-вторых, по его оценке, Порошенко должен был сделать все, чтобы выиграть выборы, так как знает на опыте "общего друга" Саакашвили, что ему грозит, если он проиграет голосование.

Как известно, президентом Украины стал все-таки Владимир Зеленский.