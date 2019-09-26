Запрет курения на балконах опровергли в МЧС

В МЧС уточнили, что курение не попадает под определение "разведение открытого огня", которое запретят с 1 октября 2019 года, согласно распоряжению, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает Lenta.ru.

Речь идет о пункте 4: "Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц".

"Зажигать свечи и курить сигареты все еще будет можно", — уточнил представитель МЧС.

А вот жарить шашлыки и устраивать барбекю запретят. Эти действия с 1 октября квалифицируют как нарушение правил противопожарного режима в РФ.

Нарушение требований пожарной безопасности, если это не привело к пожару или вреду здоровья граждан, согласно ст. 20.4 КоАП РФ, влечет за собой до трех тысяч рублей штрафа для граждан, до 15 тысяч рублей – для должностных лиц.

Напомним, в скором времени в российских аэропортах могут вновь появиться курилки, которые запретили с 2014 года, правда, они будут платными.

По словам зампреда комитета по контролю и регламенту Госдумы Олега Нилова, это можно назвать бизнесом, за который будут платить курильщики. Стоимость входа в курилку пока не определена. Ориентировочно она может составить от 50 до 100 рублей.

Ранее законопроект о возвращении мест для курения депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Как поясняет его инициатор первый зампредседателя комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, он направлен не на поддержку курения, а на защиту людей от табачного дыма.