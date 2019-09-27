Стало известно, какой штраф грозит за курение на балконе

С 1 октября в России вступают в силу поправки в Правила противопожарного режима, согласно которым россияне не смогут разводить открытый огонь на балконе. Какой штраф за это грозит нарушителям, и попадает ли курение под понятие "открытый огонь", рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Представитель ведомства уточнил, что курение на балконе попадет под ст. 20.4 КоАП ("нарушение требований пожарной безопасности"). В соответствии с ней, курильщикам грози штраф до 3 тысяч рублей, если по их вине не произошло пожара. В противном случае санкция может вырасти до 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в самолетах компании Utair могут появиться сосательные подушечки с никотином. Речь идет об изделиях с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня LYFT. Такой продукт будет доступен только совершеннолетним пассажирам в обмен на участие в "рекламной сессии".

По мнению представителя компании BAT, подобная практика позволит исключить случаи курения в самолете, создающие дискомфорт другим пассажирам и позволить облегчить полет курильщикам.