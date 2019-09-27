Актер Максим Аверин устроил дебош на борту самолета Барнаул – Москва

Актера Максима Аверина задержали за хулиганство на борту самолета Барнаул – Москва, сообщает ТАСС.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, осуществляющего перелет из Барнаула в Москву, передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире. В связи с этим к самолету, прибывающему в аэропорт Шереметьево, был направлен наряд транспортной полиции. По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, безадресно выражался нецензурной бранью", – рассказали в полиции.

Одним из задержанных оказался Аверин. Источник в полиции сообщил, что актер устроил перепалку с членами экипажа, в которой использовал нецензурную брань.

В настоящее время Аверина выпустили из полиции. За хулиганство ему назначили штраф в размере 500 рублей.