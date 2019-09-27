Актер Максим Аверин устроил дебош на борту самолета Барнаул – Москва

Актера Максима Аверина задержали за хулиганство на борту самолета Барнаул – Москва, сообщает ТАСС.
"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, осуществляющего перелет из Барнаула в Москву, передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире. В связи с этим к самолету, прибывающему в аэропорт Шереметьево, был направлен наряд транспортной полиции. По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, безадресно выражался нецензурной бранью", – рассказали в полиции.
Одним из задержанных оказался Аверин. Источник в полиции сообщил, что актер устроил перепалку с членами экипажа, в которой использовал нецензурную брань.
В настоящее время Аверина выпустили из полиции. За хулиганство ему назначили штраф в размере 500 рублей.
Комментарии
Так ему и надо пусть платит штраф, а то ишь завыступался тут. Как стукните его по карману, так сразу шелковый станет!
м-да 500 руб серьёзная сумма, чем ничтожнее актеришка тем больше наглости и меньше мозгов
как в том анекдоте о штрафах на работе за мат:
Ввели на работе правило. Кто ругнется матом, кладет в копилку 5 р. Пришли утром на работу. Один сотрудник молчал, молчал, потом положил 500 р. и рассказал как провел выходные с тещей. Мы переглянулись и скинулись по 50 р. на комментарии!
так и Аверин, положил 500 р. и высказал все))))))))
500 рэ
чел на Победе покурил в туалете - ему полмиллиона выписали штраф.
А тут, видимо в строчку не влезала цифра, обрезали последние нули.
Ну очень гостеприимный на край, что после каждого посещения его знаменитости на бортах самолётов "выквашивают" дебоши, то Панкратов-Черный, по знаменитый боец ММА, то теперяча Максимка. Господа чиновники и принимающая сторона, поакуратние надо обходится с артистами, они ведь не приучены к нашим сибирские дозам.
Даааа.... Пьянит их чистый алтайский воздух
Что то тут не то как с Барнаула летят так все бухте и дебоширят может у нас тут что то не то и не так)))))
Когда будут работать черные списки? почему нормальные пассажиры должны летать с быдло? Заносить их в ЧС, и пусть 5 лет наслаждаются РЖД.
Я бы на месте командира ВС, посадил самолет в Казани, и пусть оплачивает штраф и расходы на посадку и обслуживание ВС на земле.
27.09.2019 09:04
- гость -
чел на Победе покурил в туалете - ему полмиллиона выписали штраф.
А тут, видимо в строчку не влезала цифра, обрезали последние нули.
У нас безпределить безнаказанно можно двум категориям граждан: гомосексуалистам и тожероссиянам.
Похоже Аверин подаст на банкротство )))))
Пусть все звездные гости при посадке в самолет сдают короны в багаж! Они им летать мешают...
А, что, хлопцы никто из вас на хамство и быдлячество "самолетных" работников не нарывался?!