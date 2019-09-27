Очевидцы сняли Максима Аверина на видео после того, как его задержали в самолете

Life опубликовал видео с Максимом Авериным, снятое после того, как актера задержали за дебош в самолете.

После задержания Аверину выписали штраф в 500 рублей и отправили его домой. Очевидцы сняли актера на видео, но отвечать на их вопросы он не стал. Кроме того, актер в грубой форме попросил людей оставить его в покое.

Те, кто находился на борту самолета, рассказали, что Аверин вместе с товарищем (СМИ предполагают, что речь идет о директоре актера) в грубой форме, используя нецензурную брань, общались с экипажем воздушного судна. Второго участника конфликта отправили на медицинское освидетельствование. Правоохранители не исключают, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.