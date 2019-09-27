Очевидцы сняли Максима Аверина на видео после того, как его задержали в самолете

Life опубликовал видео с Максимом Авериным, снятое после того, как актера задержали за дебош в самолете.
После задержания Аверину выписали штраф в 500 рублей и отправили его домой. Очевидцы сняли актера на видео, но отвечать на их вопросы он не стал. Кроме того, актер в грубой форме попросил людей оставить его в покое.
Те, кто находился на борту самолета, рассказали, что Аверин вместе с товарищем (СМИ предполагают, что речь идет о директоре актера) в грубой форме, используя нецензурную брань, общались с экипажем воздушного судна. Второго участника конфликта отправили на медицинское освидетельствование. Правоохранители не исключают, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Комментарии
Никогда не было и вот опять... Офигеть как Барнаул людей меняет, сначала Панкратов-Черный сейчас Аверин иии продолжение следует?
Очередное зажравшееся ...
27.09.2019 12:39
- гость -
Это воздух Алтая так пьянит!
Культура у Аверина на уровне трех аккордов.
Неприятный человек. Как актер - тоже весьма посредственный.
Как быстро Алтайский воздух вывадит истинную сущность человека на ружу....
вон не надо на воздух тут пенять - алкашня они и все сказано
Сыграет в третьеразрядном сериальчике - и ЗВЕЗДА!!! Потом ведёт шоу, в которых не столько представляет участников, сколько самолюбуется. Нарцисс, каких мало, причём не имеющий на это никаких оснований. И вот что такому 500 рублей, да он каждый час может кого-то материть и выдавать по 500 рублей. Надо таких на обязательные работы мыть общественные туалеты и процесс выкладывать в сеть. А так только лишний пиар.