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Новости

Очевидцы сняли Максима Аверина на видео после того, как его задержали в самолете

, ИА "Амител"
Звезда сериала "Глухарь" не захотел отвечать на вопросы людей
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Life опубликовал видео с Максимом Авериным, снятое после того, как актера задержали за дебош в самолете. 

После задержания Аверину выписали штраф в 500 рублей и отправили его домой. Очевидцы сняли актера на видео, но отвечать на их вопросы он не стал. Кроме того, актер в грубой форме попросил людей оставить его в покое. 

Те, кто находился на борту самолета, рассказали, что Аверин вместе с товарищем (СМИ предполагают, что речь идет о директоре актера) в грубой форме, используя нецензурную брань, общались с экипажем воздушного судна. Второго участника конфликта отправили на медицинское освидетельствование. Правоохранители не исключают, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.09.2019 12:39
- гость -

Никогда не было и вот опять... Офигеть как Барнаул людей меняет, сначала Панкратов-Черный сейчас Аверин иии продолжение следует?

27.09.2019 12:41
- гость -

Очередное зажравшееся ...

27.09.2019 12:43
- гость -


27.09.2019 12:39
- гость -
Это воздух Алтая так пьянит!

27.09.2019 12:46
- гость -

Культура у Аверина на уровне трех аккордов.

27.09.2019 12:48
- гость -

Неприятный человек. Как актер - тоже весьма посредственный.

27.09.2019 12:59
Медведь-шатун

Как быстро Алтайский воздух вывадит истинную сущность человека на ружу....

27.09.2019 13:00
- гость -

вон не надо на воздух тут пенять - алкашня они и все сказано

27.09.2019 13:00
- гость -

Сыграет в третьеразрядном сериальчике - и ЗВЕЗДА!!! Потом ведёт шоу, в которых не столько представляет участников, сколько самолюбуется. Нарцисс, каких мало, причём не имеющий на это никаких оснований. И вот что такому 500 рублей, да он каждый час может кого-то материть и выдавать по 500 рублей. Надо таких на обязательные работы мыть общественные туалеты и процесс выкладывать в сеть. А так только лишний пиар.

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