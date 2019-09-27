Романтика армейской жизни: откуда берет свои корни одно из популярных вторых блюд

Солдатская каша с тушенкой известна с эпохи Петра I. Ныне гречка с тушенкой и перловка с тушенкой – символы ратной истории вкусных блюд!

Итак, о чем из истории полевой кухни могут рассказать мясные консервы армейского качества?

Существует мнение, что армейская каша берет свое начало со знаменитого Швейцарского военного похода под командованием прославленного русского полководца Александра Суворова.

1799 год. Суворов, видя массовые потери не только в боях, но и от изнурения, холода и голода, принял верное решение. Было приказано собрать у всех остатки круп, лука, моркови, гороха и других припасов. Все это отправили в общий котел, из которого и получилась первая солдатская каша – горячая еда в походных условиях.

Безусловно, полководец, как всегда, проявил недюжинную смекалку и стратегическое мышление. Однако первенство внедрения полевой кухни в русской армии все же принадлежит Петру I.

Армейская каша. Из истории появления блюда на второе

Сегодня кашей с тушенкой никого не удивишь. Это же так просто – купить тушенку и сварить с ней любую из круп: будь то гречка, пшенка, перловка или рис.

А до Петра I организованной готовки еды для военнослужащих не существовало. Технология готовить в военных условиях сразу на большое число людей пошла с выдачи солдатам круп, овощей, соли и денег на покупку мясных продуктов.

Сообщается, что первые военные повара в армии появились среди запорожских казаков, где на 150 человек приходился один из тех, кто готовил еду. Ему помогали еще несколько поварят. Полевая кухня почти всегда шла впереди войска, чтобы до прибытия солдат успеть приготовить пищу.

Конечно, не стоит утверждать, что рацион военных и технология готовки изначально были отлажены должным образом. Походное кушанье все равно отличалось скудостью и однообразием. Ведь настоящая революция в питании солдат в Европе и России произошла после 1809 года, когда французский кулинар Николя Франсуа Аппер представил методику консервации.

Именно отсюда берут свое начало мясные консервы – продукт, который с самого начала разрабатывался для армейских нужд. С того самого момента расфасованное в удобную жестяную тару натуральное, готовое к употреблению крупнокусковое мясо можно было перевозить в обозах на дальние расстояния. А главное, речь шла о сытном и полезном продукте длительного хранения, позволявшем формировать продовольственные запасы. Вот почему все развитые государства (и, конечно, Россия) стали вкладывать большие средства, чтобы купить тушенку для армии.

Солдатская каша от армии до гражданского стола

Настоящая запатентованная передвижная полевая кухня тоже появилась не сразу. Еще в конце XIX века в ходе русско-турецкой войны было опробовано несколько версий полевых кухонь, разработанных купцом Юлианом Паричко. Правда, после войны о них забыли…

Классическое же изобретение – знаменитый котел на колесах, в котором теперь каждый год в День Победы 9 мая варится для массового угощения ароматная гречка с тушеным мясом, – появилось только в Русско-японскую войну 1904-1905 годов.

Разработан проект был русским полковником Антоном Турчановичем. Всего за четыре часа один такой передвижной котел позволял приготовить еду на 250 человек (!) – первое, второе, а также чай. А главное, полевая кухня теперь могла передвигаться вместе со всем армейским соединением.

Кстати, если вы хотите в любой удобный момент насладиться классическим вкусом настоящего армейского второго блюда с мясом, вовсе не обязательно ждать торжеств в честь 9 Мая. И даже не требуется варить. Достаточно лишь купить кашу армейскую с тушенкой. Это очень вкусно и сытно. А когда будете наслаждаться отменным блюдом, вспомните, сколь долгий и интересный путь в истории прошла такая привычная всем нам солдатская еда.