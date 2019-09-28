Видеозапись задержания актрисы Натальи Бочкаревой появилась в интернете

Видеозапись задержания Натальи Бочкаревой опубликовали в "Twitter".

Сотрудники ДПС остановили актрису, потому что посчитали ее поведение странным. Оказалось, что она находится в состоянии наркотического опьянения.

112 опубликовал видео задержания.

Задержанная ведет себя спокойно. Она рассказала полицейским где провозит наркотическое вещество и отдала свою сумочку для досмотра.

В отношении Бочкаревой завели уголовное дело. При обыске квартиры актрисы запрещенных веществ полицейские не обнаружили.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде.