Видеозапись задержания актрисы Натальи Бочкаревой появилась в интернете

Видеозапись задержания Натальи Бочкаревой опубликовали в "Twitter".
Сотрудники ДПС остановили актрису, потому что посчитали ее поведение странным. Оказалось, что она находится в состоянии наркотического опьянения.
112 опубликовал видео задержания.
Задержанная ведет себя спокойно. Она рассказала полицейским где провозит наркотическое вещество и отдала свою сумочку для досмотра.
В отношении Бочкаревой завели уголовное дело. При обыске квартиры актрисы запрещенных веществ полицейские не обнаружили.
Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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