Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ

Главврач московской поликлиники назвал отличия гриппа и ОРВИ, сообщает РИА "Новости".

Врач отметил, что ОРВИ – общее название для группы респираторных заболеваний, а грипп – один из представителей этой формы вирусов. В отличие от многих заболеваний, грипп может привести к осложнениям.

"Заболевание гриппом начинается резко, быстро, в течение нескольких часов после заражения. У человека появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры. Всего за один час лихорадка может подняться до 40 градусов", – приводит портал депздрава слова специалиста.

Температуру при гриппе тяжело сбить несколько дней. Также у больного появляется сухой кашель, переходящий во влажный с выделением мокроты. При ОРВИ температура поднимается до 39 градусов и держится пару дней. Слабость и ломота в мышцах и суставах в этом случае гораздо меньше.

"Еще одним отличием является продолжительность течения болезни. Если ОРВИ длится не больше недели и после выздоровления человек чувствует себя хорошо, то грипп проходит за семь-десять дней и недомогания остаются еще до трех недель после выздоровления", – добавил он.

Главный способ защиты от болезней, по словам врача, это своевременная вакцинация.