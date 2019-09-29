ХК "Динамо-Алтай" выиграл свой первый матч на обновленной домашней арене

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" провели свой первый матч на льду "Титов-Арены".

Соперником алтайских спортсменов стал клуб "Юниор" из Кургана.

Барнаульцы открыли счет за семь секунд до окончания первого периода. Но во втором периоде "Юниор" сначала сравнял счет, а затем забил и вторую шайбу.

В третьем периоде алтайская команда смогла сравнять счет на табло, а затем и выйти вперед, но гости успели сравнять счет. Игра в основное время матча закончилась со счетом 3:3.

В дополнительное время хоккеист "Динамо-Алтай" Игорь Карпов стал автором победной шайбы. Матч закончился победой хозяев со счетом 4:3.

Третья игра команд пройдет в "Титов-Арене" 29 сентября. Начало запланировано на 17:00. Цена билета – 250 рублей.