Электричество вместо отопления пустили по батареям дома в Воронеже

Поступающий на батарею отопления ток стал причиной эвакуации 115 жильцов многоквартирного дома в Воронеже, сообщает РИА "Новости".

Началось все с того, что собственники квартиры № 80 девятиэтажного дома по улице Хользунова, 92 пожаловались на то, что металлическая батарея находится под напряжением.

Прибывшие спасатели убедились в том, что вызов не ложный, и оградили население от возможной угрозы, временно закрыв доступ в их квартиры. Кроме того, перекрыли электричество и газ.

Батарею в квартире № 80 срезали, чтобы разомкнуть цепь и определить источник напряжения. Причину случившегося пока не называют.

По одной из версий, которую озвучил представитель управляющей организации, обслуживающей дом, один из жильцов решил искусственно занизить показания электросчетчика, заземлив его на батарею.

"Разряд в таком случае может идти в соседние жилые помещения", – аргументировал директор УК "Мастер" Дмитрий Фурсов.