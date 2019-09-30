Пенсии поднимут, а фрукты подешевеют. Что изменится в жизни россиян с 1 октября

С 1 октября 2019 года в России вступят в силу сразу несколько важных изменений в законодательстве. Они коснутся как цен на некоторые продукты (спойлер: что-то даже подешевеет), так и пенсий и зарплат. Появятся и новые запреты (куда же без них). Однако курение на балконе, которое стало предметом споров и обсуждений в обществе, судя по всему, останется разрешенным. Подробнее о том, что изменится в жизни россиян с 1 октября, смотрите в инфографике amic.ru. А вдруг вы можете рассчитывать на прибавку к зарплате или пенсии.
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Комментарии
НЕ ВЕРЮ.
не понял, у нас благодаря партии власти и президенту ндс 20%, а на графике почему-то 18%, никак машина времени все-таки существует )))
Пальмовое масло - вообще логике не подвластно...
повысят с 18 до 10 ))))