Молочная продукция может подорожать на 10% с ноября

Эксперты Ассоциации компаний розничной торговли и Московской торгово-промышленной палаты прогнозируют, что введение с 1 ноября электронных ветеринарных сопроводительных документов "Меркурий" на всю молочную продукцию приведет к росту стоимости "молочки", сообщает газета "Известия".

"Старт работы сразу в двух системах – чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10-12%, – уверена замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. – Пока к введению обеих систем отрасль не готова".

Речь идет о том, что параллельно внедряется маркировка готовой продукции. В частности, на молоко и сливки, кисломолочные продукты, сливочное масло, сыры, творог и некоторые другие наименования "молочки" с 1 июля наносят цифровой двухмерный код Data Matrix. Ретейлер же обязан регистрировать поступающий продукт в системе.

Эксперты Ассоциации компаний розничной торговли связывают это с дополнительными финансовыми издержками на оборудование и персонал, которые, скорее всего, будут покрываться за счет дополнительной наценки на товары.

Производители также увеличат свои траты. В "Союзмолоке" уточнили, что только на маркировку потребуется в общей сложности около 25 млрд рублей единовременно и еще 20 млрд – ежегодно.

С такой постановкой вопроса не согласны в пресс-службе Россельхознадзора. Специалисты ведомства заверяют, что наоборот идет экономия: за счет отказа от бумажной сертификации экономятся существенные средства, так как ее оформление было платным, а теперь стало бесплатным.

Стоит отметить, что это далеко не первое предложение отодвинуть планы по внедрению электронной сертификации в России.

Ранее крупнейшие российские производители готовой молочной продукции направили письмо заместителю министра экономики Савве Шипову, в котором рассказали, что не успевают подготовиться к введению электронной ветеринарной сертификации с 1 июля.

По мнению профессионального сообщества, производителям потребуется не менее восьми месяцев для налаживания взаимодействия поставщиков и сетей в рамках новых требований. Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети.