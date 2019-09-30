Сотрудники МЧС предотвратили взрыв при пожаре в Барнауле

Своевременно подоспевшим пожарным удалось предотвратить взрыв бытового газа при возгорании в одном из частных домов Барнаула, сообщили amic.ru в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Краевой в микрорайоне Булыгино поступило в экстренные службы в 11:22 по местному времени.

На момент прибытия первого подразделения крыша строения 1964 года постройки горела открытым огнем. Узнав, что в нем находятся два газовых баллона, пожарные вынесли их.

В 11:53 усилиями 23 сотрудников МЧС открытый огонь на площади 150 квадратных метров ликвидирован. К счастью, никто не пострадал.

Огнем повреждены стены, перекрытия и кровля дома. Предварительная причина пожара – короткое замыкание из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.