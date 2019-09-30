Сексуальная москвичка устроила фотосессию в отделе полиции. Фото

Фото: vk.com/ombudsmenttttttttttt

Кадры вызывающей фотосессии, выполненной, по данным сообщества "Омбудсмен полиции", в отделе МВД по Тверскому району столицы, заинтересовали правоохранительные органы.

Так, пресс-служба ГУ МВД России по Москве уточнила ТАСС, что по факту появления фотографий в социальных сетях проводится проверка.

Уже установлено, что в роли фотомодели выступила не сотрудница полиции, а ее сестра. Решается вопрос о применении дисциплинарных санкций как в отношении нее, так и против ее руководства.

Примечательно, что пользователи соцсети не пришли к единому мнению по поводу "квалификации" поступка сестер. Одни посчитали, что такие снимки "порочат форму", в то время как другие назвали их совершенно безобидными.

Действительно, девушка ограничилась лишь закидыванием ног на стол и стоянием на четвереньках, собирая бумаги.

Правда, некоторые пользователи интернета подозревают, что в руки к ней могли попасть материалы реальных уголовных дел, которые явно не предназначены для глаз посторонних.