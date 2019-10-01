Мужчину убили в Барнауле в собственном автомобиле рядом с гаражным комплексом

Владелец одного из гаражей обратил внимание на припаркованный автомобиль / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле произошло убийство возле гаражного комплекса, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Убийство произошло еще 28 сентября примерно в 9:00 утра возле гаражно-строительного кооператива по улице Солнечная Поляна, 32. Однако известно об этом стало накануне.

Труп был обнаружен, когда владелец одного из гаражей обратил внимание на припаркованный автомобиль. Осмотрев машину, он увидел следы крови на улице и вызвал полицию.

Мужчина лежал на заднем сиденье автомобиля. Предположительно, убийца нанес удар ножом в шею и потом произвел выстрел из огнестрельного оружия. После чего скрылся.

Информацию об убийстве подтвердили в СК по краю. Официальная информация будет предоставлена позже.