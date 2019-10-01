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Мужчину убили в Барнауле в собственном автомобиле рядом с гаражным комплексом

, ИА "Амител"
Предположительно, убийца нанес удар ножом в шею и потом произвел выстрел из огнестрельного оружия

Владелец одного из гаражей обратил внимание на припаркованный автомобиль / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле произошло убийство возле гаражного комплекса, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Убийство произошло еще 28 сентября примерно в 9:00 утра возле гаражно-строительного кооператива по улице Солнечная Поляна, 32. Однако известно об этом стало накануне.

Труп был обнаружен, когда владелец одного из гаражей обратил внимание на припаркованный автомобиль. Осмотрев машину, он увидел следы крови на улице и вызвал полицию.

Мужчина лежал на заднем сиденье автомобиля. Предположительно, убийца нанес удар ножом в шею и потом произвел выстрел из огнестрельного оружия. После чего скрылся.

Информацию об убийстве подтвердили в СК по краю. Официальная информация будет предоставлена позже.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.10.2019 09:12
гость

Заказ?

1.10.2019 10:36
- гость -

запоздалая конечно новость...

1.10.2019 11:19
Гость

Хорошо, что сейчас не как в 90-е.

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