Угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина прокомментировали в учреждении

Сотрудники онкоцентра им. Н.Н. Блохина продолжают работать и никто не подавал заявлений об увольнении, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Ранее сотрудники онкоцентра записали видеообращение, заявив, что новое руководство не дает им "честно выполнять свой врачебный долг". Они потребовали прозрачно назначать зарплаты и проверить строительство новых корпусов института детской онкологии. Говорилось о намерении передать заявления об увольнении 1 октября.

После в онкоцентре заявили, что попросят Минздрав и Национальную медицинскую палату страны дать правовую оценку действиям врачей, потребовавших смены руководства.

За неделю до видеообращения в СМИ появилась информация о планах 20-25 работающих в центре детских онкологов уйти из-за увольнения профессора Георгия Менткевича. После в пресс-службе онкоцентра опровергли увольнение профессора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что о недовольстве врачей знают в Минздраве. Он также заверил, что ведомство примет меры по прояснению ситуации, пишет РБК.

Как уже отмечалось, врачей не устраивает новое руководство. В июне директором НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в состав онкоцентра имени Блохина, стала Светлана Варфоломеева, ранее занимавшая должность замгендиректора-директора института управления и трансляционной медицины в ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России.