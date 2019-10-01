Полковник-миллиардер Черкалин получал взятки на рабочем месте, выяснило следствие

Бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину, который находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы следствия.

По данным издания, в одном из эпизодов помимо Черкалина фигурируют еще три человека: экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов, бывший владелец КБ "Транспортный" Александр Мазанов и учредитель ООО "Европейское Подмосковье" Арно Ходжоян.

По версии следствия, в 2013 году Горбатов познакомился с Ходжояном, основной бизнес которого был связан с привлечением вип-клиентов в КБ "Транспортный". При этом Ходжоян был советником владельца банка Мазанова и должен был решать вопросы с правоохранительными и контролирующими органами.

Между Ходжояном и Горбатовым состоялась встреча. "Горбатов сообщил представителю банка, что он сам на роль "крыши" не годится, но знает многих крупных чиновников в ФСБ и МВД, которые ему помогут", – говорится в материале следствия.

После Горбатов встретился с Черкалиным и договорился с ним о помощи "Транспортному" за вознаграждение. В материалах следствия говорится, что Черкалин потребовал у Мазанова за покровительство ежемесячно передавать по 50 тыс. долларов. Такие выплаты осуществлялись с ноября 2013 по февраль 2015 года.

Следствие установило, что передача этих денег происходила на улице или в кафе, расположенных рядом со зданием ФСБ на Лубянке. По этому эпизоду Черкалин получил 750 тыс. долларов.

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