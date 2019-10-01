Сергей Шубенков выиграл квалификационный забег на чемпионате мира в Дохе

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков с большим запасом прошел квалификационный раунд в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира в Дохе. Шубенков выиграл свой забег с результатом 13,27 секунды. В полуфинал вышли лучшие спортсмены из пяти забегов, по четыре из каждого, а также и ещё четверо, показавшие самые быстрые секунды из остальных.

Говоря о главных конкурентах Шубенкова, то ямаец Омар Маклеод выиграл свой забег с результатом 13,17 секунды. Именно из-за Маклеода Шубенков пропустил два месяца летнего сезона. Ямаец на финише забега Бриллиантовой лиги в Рабате задел россиянина. Сергей упал и получил серьезную травму.

Американец Грант Холлоуэй также оказался быстрее Шубенкова – 11,22 секунды. Лучший результат дня показал испанец Орландо Ортега – 13,15 секунды. Таким образом, после квалификационного забега барнаульский спортсмен виртуально оказался за чертой призеров.

Полуфинал состоится 2 октября в 20:05. Финал пройдет в этот же день в 23:55 (время московское).

"Раз прибежал первый и прошел дальше – значит уже все хорошо. Правда, бег получился технически грязноватый, не сумел все сделать идеально. И на старте засиделся, и на некоторых барьерах чуть развернулся, какие-то позадевал, где-то, наоборот, слишком высоко перепрыгнул. Сказалось волнение, да и стадион, когда впервые его видишь вживую, производит впечатление. Как болячки? Уже поздно о них думать, проехали. Дальше так легко пробежаться не получится, так что будем добавлять", – прокомментировал свое выступление Сергей Шубенков.

Что касается еще одной легкоатлетки из Алтайского края – Полины Миллер – то 19-летняя девушка из Барнаула не смогла пробиться в полуфинал. Для нее нынешний чемпионат мира – первый турнир подобного уровня в карьере. Миллер в квалификационном забеге на 400 метров финишировала четвертой с результатом 51,96 секунды, что не позволило ей попасть в полуфинал. В июле Полина Миллер выиграла чемпионат Европы среди спортсменок до 20 лет с результатом 51,72 секунды, а в августе победила на турнире в Испании с личным рекордом 51,00 секунды.