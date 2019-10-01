Налоги с богатых россиян будут собирать по-новому

Минфин планирует собирать налоги с людей, которые провели в России 90 дней и имеют здесь недвижимость, бизнес и личные контакты, сообщает РБК.

Введение данной инициативы вошло в план экономического развития на ближайшие годы. С помощью этой меры правительство планирует вернуть в Россию бизнесменов, которые покинули страну, чтобы жить в Европе.

Между тем, подобные изменения могут привести к двойному резидентству и на налоги гражданина смогут претендовать несколько стран. В результате может увеличиться число налоговых споров в российских судах.

На сегодняшний день, чтобы не платить налоги, бизнесмену нужно провести в России меньше 183 дней. Многие пользуются этим правилом, чтобы не платить налог на полученную прибыль.