Налоги с богатых россиян будут собирать по-новому

Минфин планирует собирать налоги с людей, которые провели в России 90 дней и имеют здесь недвижимость, бизнес и личные контакты, сообщает РБК.
Введение данной инициативы вошло в план экономического развития на ближайшие годы. С помощью этой меры правительство планирует вернуть в Россию бизнесменов, которые покинули страну, чтобы жить в Европе.
Между тем, подобные изменения могут привести к двойному резидентству и на налоги гражданина смогут претендовать несколько стран. В результате может увеличиться число налоговых споров в российских судах.
На сегодняшний день, чтобы не платить налоги, бизнесмену нужно провести в России меньше 183 дней. Многие пользуются этим правилом, чтобы не платить налог на полученную прибыль.
Комментарии
"Делится надо"- говаривал Лившиц.