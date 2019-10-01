На сотрудника СК напали с ножом на проходной главного здания ведомства в Москве

Неизвестный с ножом напал на сотрудника Следственного комитета России, сообщает Life.

Инцидент произошел на проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. Мужчина ударил ножом сотрудника СК.

О происшествии сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства", – сообщила Петренко.

Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. О его состоянии информации нет.

Подозреваемый в нападении уже задержан.

Подробности инцидента уточняются.