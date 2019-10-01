На сотрудника СК напали с ножом на проходной главного здания ведомства в Москве

Неизвестный с ножом напал на сотрудника Следственного комитета России, сообщает Life.
Инцидент произошел на проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. Мужчина ударил ножом сотрудника СК.
О происшествии сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства", – сообщила Петренко.
Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. О его состоянии информации нет.
Подозреваемый в нападении уже задержан.
Подробности инцидента уточняются.
Комментарии
а дела случаем не фабриковал?