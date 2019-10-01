Полковник СК, раненный при нападении у проходной в Москве, умер в реанимации

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, раненный при нападении возле проходной здания СК, умер в реанимации НИИ Н. В. Склифовсовского, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Владислав Капустин скончался только что", — сказал собеседник агентства.

Неизвестный с ножом напал на сотрудника прямо около входа в главное здание СК — на проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. Мужчина ударил ножом сотрудника СК.

Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

Подозреваемый в нападении уже задержан. Его мотивы пока сообщаются. Подробности инцидента уточняются.