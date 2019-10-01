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Роддом в Новоалтайске закрывают потому, что женщины предпочитают рожать в Барнауле

, ИА "Амител"
Минздрав разъяснил, почему закрывают роддом в Новоалтайске
Новорожденный. Фото amic.ru

Новорожденный. Фото amic.ru

Родильное отделение Новоалтайской горбольницы закрывают потому, что женщины предпочитают рожать в Барнауле, а медицинский персонал при этом теряет квалификацию. Об этом сообщили в минздраве Алтайского края. Напомним, информация о закрытии медицинского учреждения в городе-спутнике Барнаула появилась днем 1 октября. Одной из причин назывался недостаток кадров. Однако, как пояснили в минздраве, основная причина в том, что женщины Новоалтайска просто выбирают для себя и младенцев более комфортные условия.

Сколько детей родилось в Новоалтайском роддоме

За три летних месяца в родильном отделении Новоалтайской горбольницы родилось всего 15 детей. В сентябре здесь появились на свет еще четыре ребенка. А с начала 2019 года врачи новоалтайского роддома помогли родиться 119 малышам. За весь 2018 год здесь появились на свет 379 детей. Между тем, по словам начальника отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения Елены Ершовой. чтобы врачи сохранили квалификацию, в роддоме должно проходить не менее 500 родов. В ином случае специалисты теряют квалификацию и в этом случае нет гарантии того, что женщина получит качественную помощь от врача.

"Чтобы специалисты учреждения родовспоможения не теряли квалификацию, в роддоме даже первого уровня, где принимают только физиологические роды, должно проходить не менее 500 родов. Иначе медицинское учреждение не может гарантировать не только качественную помощь, но и безопасность маме и ее малышу", — сказала Ершова.

Почему женщины выбирают Барнаул

Новоалтайск находится близко к Барнаулу, а возможности и оборудование в роддомах столицы Алтайского края на порядок выше, чем в городе-спутнике. Поэтому не удивительно, что многие женщины для себя и будущих детей стараются выбрать максимально комфортные условия и опытных врачей и стремятся попасть в медицинские учреждения Барнаула.

Что будет с врачами новоалтайского роддома

Врачи родильного отделения Новоалтайской горбольницы без работы не останутся, пообещали в минздраве Алтайского края. Главный врач Новоалтайской ЦГБ Константин Федорюк сообщил, что всем медицинские работники уже получили предложения трудоустроиться в другие отделения больницы. Более того — специалисты смогут пройти переобучение за счет медицинской организации. Руководство больницы намерено сохранить весь персонал, который работал в роддоме. При этом в учреждении рассчитывают, что это поможет им закрыть другие дефицитные места.

"Кадровый дефицит, сложившийся в учреждении, не позволяет нам терять отличных специалистов, которые работают в роддоме, поэтому мы всем предлагаем продолжить трудовую деятельность в нашей больнице, прорабатываем этот вопрос в индивидуальном порядке", — подчеркнул Федорюк.

А если помощь нужна будет срочно?

Без помощи беременные женщины не останутся, уверяют врачи. В Новоалтайской центральной городской больнице продолжит работу женская консультация. При ней создан дневной стационар на шесть коек. Он также продолжит свою работу. Поэтому в случае непредвиденных ситуация необходимая медицинская помощь будет оказана и женщине и ребенку.

Новоалтайск — город-спутник Барнаула. В городе проживают около 73,8 тыс. человек.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.10.2019 20:01
- гость -

Минздрав сам себя бездарем выставляет. Кадров нет. Вся причина,а не из-за серебряных тарелок в столовой Дара

1.10.2019 20:29
- гость -

Что значит предпочитают ???

1.10.2019 20:32
Майк

Продолжаем оптимизацию. В Павловск тоже наверное уже не рожают?

1.10.2019 20:37
Патамушта

проще Алтайку районом Барнаула сделать
Как вариант

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