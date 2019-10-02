Двое погибли: подробности ДТП с фурой, которая смяла авто и въехала в кафе на Алтае

Фура выехала на "встречку" и въехала в кафе / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло в среду днем, 2 октября, на 152-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania выехал на полосу встречного движения.
Фура столкнулась с автомобилем Toyota Raum, после чего врезалась в придорожное кафе и загорелась.
В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия.
Водитель фуры также пострадал.
На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
Комментарии
Опять Грани Алтая? Там проклятое место.Уносит сотни жизней в год.Надо кресты ставить на протяжении 30 км этого места и ограничение 40 такой же длинной. Отбойники разделяющие трассу и обочечные.Там не чисто.Там воронка забирающая людей.
Тварь дальнобойная, это по любому из за нарушения режима сна и отдыха!
2.10.2019 17:14
acdc
Это не грань виновата, а раздолбайство (сказал бы покрепче) некоторых водятлов!
2.10.2019 17:14
acdc
Це Тальменка, а не грани Алтая.
Не хочу обижать всех водителей большегрузов, но стало очень много среди них водителей непрофессионалов! Вот даже едешь за фурой и понимаешь по вождению какой водитель за рулем. Грамотный водитель и их пока большинство и поворотником покажут можно или нет идти на обгон, и прижмутся немного к обочине чтобы улучшить обзор при обгоне на легковушке, и не останавливаются на узкой обочине. Обгонишь такого, поблагодаришь аварийкой и в душе пожелаешь счастливой дороги! Но некоторые... все да наоборот...
Опять Грани Алтая? Там проклятое место.Уносит сотни жизней в год.Надо кресты ставить на протяжении 30 км этого места и ограничение 40 такой же длинной. Отбойники разделяющие трассу и обочечные.Там не чисто.Там воронка забирающая людей.
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Особенно кресты помогут)))))))))))
Снова по вине долбае... Погибли не виновные люди.
Где дальнобойщики, там смерть, когда их начнут проверять по полной, то пьяные, то наркоманы.