Двое погибли: подробности ДТП с фурой, которая смяла авто и въехала в кафе на Алтае

Фура выехала на "встречку" и въехала в кафе / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло в среду днем, 2 октября, на 152-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania выехал на полосу встречного движения.

Фура столкнулась с автомобилем Toyota Raum, после чего врезалась в придорожное кафе и загорелась.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия.

Водитель фуры также пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.