Не там стоит. Почему Барнаул попадает в рейтинги грязных городов

По данным Минприроды России, Барнаул входит в число городов с самым загрязненным воздухом. В региональном Минприроды назвали основные причины, по которым столица края оказалась в черном списке наряду с крупными промышленными центрами.

1. Особенности рельефа

Две трети Барнаула, объяснили amic.ru в Минприроды края, располагается на склоне Приобского плато. Кроме того, по территории города протекают три реки: Пивоварка, Барнаулка и Обь. Долины этих рек являются естественными понижениями в рельефе.

Также на юге и юго-западе территории находится возвышенная часть – "эоловая гряда". Все эти факторы приводят к тому, что воздух скапливается в низине и происходит накопление вредных веществ.

2. Рост парка автотранспорта

Согласно докладу мэрии Барнаула о состоянии окружающей среды, начиная с 2014 года парк авто в городе варьировался в пределах 230-237 тыс. машин.

Кроме того, подчеркивают в региональном ГИБДД, в Барнауле много транзитного транспорта, а также автомобилей, которые будучи зарегистрированными в других регионах, фактически используются жителями Барнаула.

По данным Минприроды региона, именно выхлопные газы автомобилей являются основным источник загрязнения атмосферы. Как сообщил Владимир Попрядухин, министр природы и экологии края, эти выбросы уже превысили 51% от общего объема.

В Минприроды сообщают, что по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы Алтайского края" в регионе ежегодно более 100 единиц транспорта переводят на газомоторное топливо.

В крае также хотят развивать сеть метановых заправок. Сейчас есть только одна. До 2023 года "Газпром газомоторное топливо" планирует построить еще две заправки в Барнауле и по одной в Бийске и Новоалтайске.

По мнению Владимира Попрядухина, нужно развивать в городе общественный электротранспорт, поддерживать зарождающуюся инфраструктуру электромобилей.

3. Выбросы тепловых станций, котельных, печей

Крупнейшие теплостанции города работают на угле, как и несколько небольших котельных. Около 5,3 тыс. частных и многоквартирных домов в Барнауле, по данным мэрии, используют печное отопление.

Однако в городе постепенно идет газификация. Как сообщили в администрации города, за последние пять лет к газу подключили более 8,8 тыс. домовладений (с учетом вновь построенных). Газифицированы и некоторые котельные, в том числе в центральной части Барнаула.

При сжигании одной тонны условного топлива выбросы парниковых газов у природного газа в 1,7 раза меньше, чем у угля, сообщали в газовых компаниях.

Кроме того, считает Владимир Попрядухин, предприятиям нужно заниматься модернизацией систем очистки выбросов.

В 2016-2017 годах, согласно докладу о состоянии окружающей среды в городе, объем выбросов на одного человека в Барнауле составлял 73 кг.