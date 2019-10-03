Не там стоит. Почему Барнаул попадает в рейтинги грязных городов

По данным Минприроды России, Барнаул входит в число городов с самым загрязненным воздухом. В региональном Минприроды назвали основные причины, по которым столица края оказалась в черном списке наряду с крупными промышленными центрами.
1. Особенности рельефа
Две трети Барнаула, объяснили amic.ru в Минприроды края, располагается на склоне Приобского плато. Кроме того, по территории города протекают три реки: Пивоварка, Барнаулка и Обь. Долины этих рек являются естественными понижениями в рельефе.
Также на юге и юго-западе территории находится возвышенная часть – "эоловая гряда". Все эти факторы приводят к тому, что воздух скапливается в низине и происходит накопление вредных веществ.
2. Рост парка автотранспорта
Согласно докладу мэрии Барнаула о состоянии окружающей среды, начиная с 2014 года парк авто в городе варьировался в пределах 230-237 тыс. машин.
Кроме того, подчеркивают в региональном ГИБДД, в Барнауле много транзитного транспорта, а также автомобилей, которые будучи зарегистрированными в других регионах, фактически используются жителями Барнаула.
По данным Минприроды региона, именно выхлопные газы автомобилей являются основным источник загрязнения атмосферы. Как сообщил Владимир Попрядухин, министр природы и экологии края, эти выбросы уже превысили 51% от общего объема.
В Минприроды сообщают, что по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы Алтайского края" в регионе ежегодно более 100 единиц транспорта переводят на газомоторное топливо.
В крае также хотят развивать сеть метановых заправок. Сейчас есть только одна. До 2023 года "Газпром газомоторное топливо" планирует построить еще две заправки в Барнауле и по одной в Бийске и Новоалтайске.
По мнению Владимира Попрядухина, нужно развивать в городе общественный электротранспорт, поддерживать зарождающуюся инфраструктуру электромобилей.
3. Выбросы тепловых станций, котельных, печей
Крупнейшие теплостанции города работают на угле, как и несколько небольших котельных. Около 5,3 тыс. частных и многоквартирных домов в Барнауле, по данным мэрии, используют печное отопление.
Однако в городе постепенно идет газификация. Как сообщили в администрации города, за последние пять лет к газу подключили более 8,8 тыс. домовладений (с учетом вновь построенных). Газифицированы и некоторые котельные, в том числе в центральной части Барнаула.
При сжигании одной тонны условного топлива выбросы парниковых газов у природного газа в 1,7 раза меньше, чем у угля, сообщали в газовых компаниях.
Кроме того, считает Владимир Попрядухин, предприятиям нужно заниматься модернизацией систем очистки выбросов.
В 2016-2017 годах, согласно докладу о состоянии окружающей среды в городе, объем выбросов на одного человека в Барнауле составлял 73 кг.
Комментарии
Т.е. Алтайский край в топ-5 самых чистых, а Барнаул в топ-5 самых грязных? https://www.amic.ru/news/441462/
То ли лыжи не едут...
"объем выбросов на одного человека в Барнауле составлял 73 кг."
Объём чего?
Необходима газификация и изменение политики в сфере развития общественного транспорта. Пока в городе будет частный сектор с печным отоплением на дровах/углях и выгодней пользоваться личным автомобилем для ежедневных поездок, ситуация не измениться.