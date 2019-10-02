Среда, 2 Октябрь, 22:59

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,44
€ 71,47
Обь
42см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

Соловьев и Ургант обменялись намеками после песни "Вечерний М"

, ИА "Амител"
Одного из кандидатов на роль героя песни вычеркнул Борис Гребенщиков

Песня "Вечерний М" в исполнении Бориса Гребенщикова собрала сотни тысяч просмотров на видеохостинге YouTube и заставила пользователей гадать, кто же главный герой песни. Вот ее отрывок:

"Он всё, что закажут, расскажет, и ответит на каждый вопрос.
У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утёрли всем нос.
Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,
И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос – враг".

Телеведущий Владимир Соловьев заявил телеканалу "360", что название песни говорит само за себя, намекая, что ее герой – его коллега Иван Ургант.

"Любой, кто откроет телевизионную программу, знает, у нас очень хорошая программа идет на одном из главных каналов страны, которая называется "Вечерний...", а дальше имя. Зачем так было обижать хорошего человека?" – предположил Соловьев.

Не остался в долгу и Ургант. В эфире своей передачи он вспомнил про композицию Бориса Гребенщикова, уточнив, что пригласил бы его на передачу, чтобы он еще раз исполнил песню, да "формат не позволяет".

При этом телеведущий уточнил, что герой "Вечернего М" – его коллега, который вечером работает на телевидении, а утром – на радио.

"Мы же все, кто работает по вечерам, мы дружная большая семья, – намекнул Ургант. – Мы каждое утро просыпаемся под радиопередачи друг друга".

Одного из них исключил из кандидатов сам Гребенщиков, написав в социальной сети: "Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь – между "Вечерним У" и "Вечерним М" непреодолимое расстояние – как между достоинством и позором".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
22:33
Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии 0
21:59
Соловьев и Ургант обменялись намеками после песни "Вечерний М" 0
21:19
Отец убил двоих детей и покончил с собой в Саратове 1
20:52
Челябинец "немножко побил" жену и разослал ее фото знакомым. Девушка умерла 0
20:06
"Мне насрать на вас": Боярский ответил на упреки в нарушении ПДД 5
19:52
Следователи рассказали, как парень убил девушку с двумя детьми в Славгороде 1
19:32
Дмитрий Медведев приедет в Алтайский край. Возможно 6
19:12
Конец света 3 октября 2019 года. Что на этот раз грозит Земле и как это пережить 0
18:44
Алтайские бизнесмены жалуются на сбор средств от имени Томенко 0
18:24
Аллею в честь 15 профессоров – учителей заложили в АГМУ в День истории вуза 0
18:02
Иткульский спиртзавод возобновил производство спирта 1
17:51
В 2022 году россияне будут получать за работу минимум 12 818 рублей в месяц 5
17:40
Лидер эсэров в Барнаульской гордуме "разнесла" принцип создания мэрской комиссии 0
17:29
Бюджетники следующие три года будут получать зарплаты, обгоняющие инфляцию 4
17:14
ГИБДД запретила фиксировать нарушения камерами в непогоду 1
17:05
Саратовские полицейские отвезли мужчину на кладбище и до смерти запинали 4
16:40
Первый протонный медцентр в России лечит опухоли, которые считали безнадежными 0
16:29
Двое погибли: подробности ДТП с фурой, которая смяла авто и въехала в кафе на Алтае 7
16:13
Фура протаранила легковой автомобиль и врезалась в придорожное кафе на Алтае 0
16:05
Съедобную посуду хотят сделать туристическим брендом Алтайского края 9
15:57
Посол России в Пекине рассказал, как китайцы воспринимают россиян 7
15:34
Как получить максимальную выгоду по сбережениям на фоне политики снижения ставок 0
15:27
Facebook начала тестирование игры в виртуальной реальности Horizon 2
15:14
Путин тайно присвоил главе "Ростеха" Чемезову звание Героя России 15
15:10
Наше Радио Барнаул разыгрывает билеты на концерт лидера группы "Агата Кристи" 0
14:52
Жительницу Барнаула оштрафовали за рекламу шоу Бузовой 6
14:36
Барнаульцам грозит штраф за цветник и трех неживых собак 32
14:16
Инвестор рассказал о планах по открытию отеля Radisson в Барнауле 21
14:07
Когда в России отмечают День учителя в 2019 году? 4
13:55
Мальчика нашли в вагоне с углем в Сибири. Ехал к матери 1
13:41
Скончался композитор Гия Канчели, написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза" 0
13:31
Два Алтая примут соревнования по киберспорту 3
13:12
У застройщика в Барнауле вновь отбирают земли, где возводится ЖК на деньги дольщиков 4
12:45
Алтайские хирурги дважды спасли барнаульца от рака 0
12:31
Жители Алтая украли сейф с деньгами, взломали его трубой и уехали на шопинг 3
11:56
Горячую линию по отопительному сезону открыли в Алтайском крае 7
11:25
Лисица прогулялась по Домодедово. Ее смутили камеры и она скрылась 3
11:11
Квартиры в элитном микрорайоне Барнаула дешевеют сильнее, чем непопулярное жилье 9
11:04
Отреставрированную 4К-версию "Матрицы" покажут в кинотеатрах Барнаула 1
10:59
Коттедж с чистовой отделкой продают в Барнауле за 65 млн рублей 12
10:45
"Мы здоровы и полны": барнаульский зоопарк показал тигренка Ахиллеса после операции 0
10:20
Один автобус вместо 24. Барнаульцы жалуются на нехватку транспорта 24
10:07
Электрические сети Барнаула готовы к высоким нагрузкам предстоящей зимой 1
10:02
25 лет успеха: легенда отечественного автопрома отмечает юбилей 2
09:57
СК предъявил обвинение ревнивцу из Барнаула, убившему коллегу жены возле гаражей 193
09:47
Уборка зерновых культур завершается в Алтайском крае 0
09:32
Прогревать ли двигатель машины зимой? Эксперты ответили на этот вопрос 18
09:20
Россияне стали меньше пить и дольше жить 9
08:35
В WhatsApp появились самоуничтожающиеся сообщения 2
08:20
Солнечно, но прохладно: прогноз погоды в Алтайском крае 0
08:05
ВТБ снизил ставки по кредитам 2
07:49
Алтайские хоккеисты обыграли студенческую сборную США 9
07:35
Школьники взорвали 11 щенков петардами в Стерлитамаке 32
07:25
"Врачи говорили: детей не будет". Как семье удалось преодолеть диагноз "бесплодие" 0
07:11
"Уму непостижимо!". Продавцы лекарств, обуви и мехов будут платить налоги по-новому 19
06:22
Стало известно, когда откроется Старый базар в Барнауле 5
06:08
Вор должен сидеть без света. Как барнаульские энергетики борются с хищениями 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.