Соловьев и Ургант обменялись намеками после песни "Вечерний М"

Песня "Вечерний М" в исполнении Бориса Гребенщикова собрала сотни тысяч просмотров на видеохостинге YouTube и заставила пользователей гадать, кто же главный герой песни. Вот ее отрывок:

"Он всё, что закажут, расскажет, и ответит на каждый вопрос.

У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утёрли всем нос.

Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос – враг".

Телеведущий Владимир Соловьев заявил телеканалу "360", что название песни говорит само за себя, намекая, что ее герой – его коллега Иван Ургант.

"Любой, кто откроет телевизионную программу, знает, у нас очень хорошая программа идет на одном из главных каналов страны, которая называется "Вечерний...", а дальше имя. Зачем так было обижать хорошего человека?" – предположил Соловьев.

Не остался в долгу и Ургант. В эфире своей передачи он вспомнил про композицию Бориса Гребенщикова, уточнив, что пригласил бы его на передачу, чтобы он еще раз исполнил песню, да "формат не позволяет".

При этом телеведущий уточнил, что герой "Вечернего М" – его коллега, который вечером работает на телевидении, а утром – на радио.

"Мы же все, кто работает по вечерам, мы дружная большая семья, – намекнул Ургант. – Мы каждое утро просыпаемся под радиопередачи друг друга".

Одного из них исключил из кандидатов сам Гребенщиков, написав в социальной сети: "Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь – между "Вечерним У" и "Вечерним М" непреодолимое расстояние – как между достоинством и позором".