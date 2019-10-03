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Мэрия Рубцовска оплатила уборку кладбища, которой не было

, ИА "Амител"
Подрядчик не только не выполнил работы, но еще и завысил их стоимость
Фото: ydplaw.ru

Фото: ydplaw.ru

Бюджет Рубцовска опустел на 700 тысяч рублей после оплаты уборки городского кладбища, правда потом выяснилось, что ее никто не выполнял, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Подрядчик должен был вывезти с территории на специализированный полигон ТБО собранные отходы. Однако директор компании решил воспользоваться доверием главы города и через подачу фиктивных сведений завысил объемы и стоимость работ.

В результате с апреля по июль 2018 года на счет предприятия поступило 700 тысяч рублей за работы, которые фактически не выполнялись.

Теперь руководитель компании-подрядчика стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.10.2019 08:36
- гость -

А тот кто должен был проконтролировать объемы и выполненную работу из числа сотрудников администрации, сядет? Ну это же "лицо" ну по любому в доле!

3.10.2019 08:44
- гость -

директор компании решил воспользоваться доверием главы города

вот кто должен был.

3.10.2019 08:46
- гость -

Главное средства освоили.

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