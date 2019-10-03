Мэрия Рубцовска оплатила уборку кладбища, которой не было

Бюджет Рубцовска опустел на 700 тысяч рублей после оплаты уборки городского кладбища, правда потом выяснилось, что ее никто не выполнял, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Подрядчик должен был вывезти с территории на специализированный полигон ТБО собранные отходы. Однако директор компании решил воспользоваться доверием главы города и через подачу фиктивных сведений завысил объемы и стоимость работ.

В результате с апреля по июль 2018 года на счет предприятия поступило 700 тысяч рублей за работы, которые фактически не выполнялись.

Теперь руководитель компании-подрядчика стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. В ближайшее время он предстанет перед судом.