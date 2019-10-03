Барнаулец Сергей Шубенков завоевал серебро на чемпионате мира

Сергей Шубенков финишировал вторым в забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре.

Барнаулец финишировал с результатом 13,15 секунды, уступив лишь американцу Гранту Холлоуэйю, результат которого составил 13,10 секунды. Третьим стал француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18).

Тренер барнаульского спортсмена Сергей Клевцов рассказал, что доволен результатами Шубенкова, но отметил, что второе место всегда является небольшим поражением.

Для алтайского легкоатлета эта медаль стала четвертой подряд на чемпионатах мира. В 2013 году он заработал бронзу, в 2015 – золото, а в 2017 – серебро.