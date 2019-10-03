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Барнаулец Сергей Шубенков завоевал серебро на чемпионате мира

, ИА "Амител"
Победителю забега Шубенков уступил всего 0,05 секунды

Сергей Шубенков финишировал вторым в забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре.

Барнаулец финишировал с результатом 13,15 секунды, уступив лишь американцу Гранту Холлоуэйю, результат которого составил 13,10 секунды. Третьим стал француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18). 

Тренер барнаульского спортсмена Сергей Клевцов рассказал, что доволен результатами Шубенкова, но отметил, что второе место всегда является небольшим поражением. 

Для алтайского легкоатлета эта медаль стала четвертой подряд на чемпионатах мира. В 2013 году он заработал бронзу, в 2015 – золото, а в 2017 – серебро. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.10.2019 09:10
вовка

Трудно представить какие эмоции испытывает человек, проигравший победителю 5 сотых секунды... Это типа не подстриг бы ногти и выйграл бы...

В любом случае поздравления Сергею, молоток!

3.10.2019 09:29
- гость -

Поздравляю!!!! Сергей, так держать!!!!!

Еще бы нормальные условия для тренировок в Барнауле сделали, точно в Токио первым будет в следующем году.

3.10.2019 09:38
- гость -

Там один высоко прыгал поначалу и упал) Шубенков крутой)

3.10.2019 09:49
- гость -

Тут дистанция такая, что разрыв между участниками и предполагает сотые. Заметьте, третий отстал на 0,03 от второго. Ему ещё тогда обиднее.

3.10.2019 09:52
- гость -

В любом случае, это отличный результат, т.к. бегают сильнейшие спортсмены планеты. А что касается америкосов, то там может быть тонна допинга по рецепту врача, им же можно...

3.10.2019 10:01
- гость -

После всех травм и болячек, что были нынче у Сергея, это просто чудо, и он сотворил его. Молодец! Чуток, по-моему, засиделся на старте, но это тоже последствия недостаточно хорошей формы, и показательно, что и он, и тренер всегда стремятся к большему. И это правильно! Олимпийские игры должны быть за Шубенковым.

3.10.2019 10:25
- гость -

Сергею дальнейших успехов и пожелание наконец выступать в форме сборной!!! Но шпана не дремлет - готовятся опять наших легкоатлетов кинуть с Олимпиадой...

3.10.2019 10:40
Желочь Джо

Серега Молоток! Так держать! После карьеры мы тебя ждем в депутаты! Мы тебя не бросим!

3.10.2019 10:48
- гость -

3.10.2019 11:38
- гость -

3.10.2019 09:29
- гость -

Чем лучше условия - тем хуже выступления. сборная СССР по хоккею в ужасных коньках и с самодельными клюшками играли. Итог - когда им дали нормальные клюшки и коньки сами канадцы были повержены.

3.10.2019 11:48
- гость -

3.10.2019 11:38
- гость -

Я не говорил про лучшие. ХОТЯ БЫ НОРМАЛЬНЫЕ

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