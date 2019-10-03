В Сбербанке произошла утечка данных клиентов. Информацию продают на черном рынке

Информация о продаже личной информации клиентов Сбербанка появилась на одном из заблокированных форумов, сообщает РИА "Новости".

На черном рынке оказались данные около 60 млн кредитных карт. Информация о продаже базы банка появилась в выходные. Потенциальным покупателям предлагают пробный фрагмент из 200 пользователей, проживающих в разных городах, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка. В таблице содержится информация о кредитных операциях и персональные данные.

В Сбербанке подтвердили, что знают о возможной утечке данных. Основная версия – "умышленные преступные действия одного из сотрудников". В банке пообещали изучить базу и заверили, что угрозы для клиентов нет.