В Сбербанке произошла утечка данных клиентов. Информацию продают на черном рынке

Информация о продаже личной информации клиентов Сбербанка появилась на одном из заблокированных форумов, сообщает РИА "Новости".
На черном рынке оказались данные около 60 млн кредитных карт. Информация о продаже базы банка появилась в выходные. Потенциальным покупателям предлагают пробный фрагмент из 200 пользователей, проживающих в разных городах, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка. В таблице содержится информация о кредитных операциях и персональные данные.
В Сбербанке подтвердили, что знают о возможной утечке данных. Основная версия – "умышленные преступные действия одного из сотрудников". В банке пообещали изучить базу и заверили, что угрозы для клиентов нет.
Комментарии
Дуршлаковая защита Сбера !
Конечно, угрозы клиентам банка нет. А вот когда со счетов клиентов банка начнет бабло само по себе списываться, тогда что банк запоёт?
кто то хорошо заработал на такой "утечке"
с пин-кодами?
угрозы нет? 200 это же просто для того, чтобы показать, что данные есть
а так, получается, что база по всем, если речь про 60млн человек
за безопасниками сбера слежка нужна
Сбер как всегда предоставил иллюзию безопасности. В случае чего можно перезагрузить полностью систему, обнулить все счета всего населения со всеми пенсионными реформами и начать все сначала. Это была бы идеальная схема. Пусть доказывают что были деньги
Новость то не фэйковая?
этак сбер и биометрию сольет, а потом люди нищими останутся.
наказание виновных должно быть очень жестким, потому что подорван авторитет компании