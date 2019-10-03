Льготы для "жертв перестройки" предложили ввести в России

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал к созданию в России новой льготной категории, сообщают "Известия".

По мнению чиновника, в ходе перестройки многие жители СССР пережили серьезную гуманитарную и геополитическую катастрофу. Из-за радикальных изменений в стране упала рождаемость и возросла смертность, а многие граждане приобрели проблемы со здоровьем, считает он.

"На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как "жертвы перестройки", которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии", – сказано в тексте письма, направленного в Минтруд.

Главными жертвами депутат считает граждан, которым на момент перестройки было от 25 до 45 лет. Какие именно льготные меры могут быть применены в их отношении, не уточняется.