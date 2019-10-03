Три семьи в Барнауле вынуждены жить в доме без крыши и отопления

Фото: "Инцидент Барнаул"
"Гражданский патруль" рассказал об аварийном доме в Барнауле, в котором живут три семьи.
Дом, находящийся по адресу 1-я Западная, 49а, полузаброшен. Аварийным и подлежащим к сносу его признали еще в 2012 году, но расселили только частично. До сих пор в здании проживают семь человек, в том числе один ребенок.
Денежную компенсацию для переселения выплатили только тем, кто успел приватизировать квартиры. У трех семей, которые получили его по договору социального найма, нет возможности переселиться. Администрация пытается найти для них подходящее жилье, но по цене нынешнего – 600 тысяч рублей.
Недавно в одной из квартир на втором этаже обрушился потолок. Кроме того, произошел порыв в системе отопления. Жильцы рассказывают, что в квартирах слышен постоянный треск, стены отходят друг от друга и трещины становятся все больше.
"Почему жильцы трех муниципальных квартир стали заложниками полуразрушенного дома и непогоды теперь предстоит выяснить прокуратуре Алтайского края. Вопрос срочного расселения поставлен на контроль губернатора", – рассказали правозащитники.
Комментарии
но по цене их нынешних квартир — 600 тысяч рублей.
А им хоромы нужны взамен вот этого ужаса без крыши и отопления?
"6 человек и один ребенок."
Напомнило: Сначала пройдут люди, потом - мы.
Каждому человеку нужны нормальные, человеческие условия жизни. Жильё муниципальное? Город обязан предоставить. Чиновники наши получают получают забесплатно как нуждающиеся. А ребёнок не должен иметь условий для развития?
А как же дом на Эмилии Алексеевой, 21 и другие дома на потоке!!!