Три семьи в Барнауле вынуждены жить в доме без крыши и отопления

Фото: "Инцидент Барнаул"

"Гражданский патруль" рассказал об аварийном доме в Барнауле, в котором живут три семьи.

Дом, находящийся по адресу 1-я Западная, 49а, полузаброшен. Аварийным и подлежащим к сносу его признали еще в 2012 году, но расселили только частично. До сих пор в здании проживают семь человек, в том числе один ребенок.

Денежную компенсацию для переселения выплатили только тем, кто успел приватизировать квартиры. У трех семей, которые получили его по договору социального найма, нет возможности переселиться. Администрация пытается найти для них подходящее жилье, но по цене нынешнего – 600 тысяч рублей.

Недавно в одной из квартир на втором этаже обрушился потолок. Кроме того, произошел порыв в системе отопления. Жильцы рассказывают, что в квартирах слышен постоянный треск, стены отходят друг от друга и трещины становятся все больше.

"Почему жильцы трех муниципальных квартир стали заложниками полуразрушенного дома и непогоды теперь предстоит выяснить прокуратуре Алтайского края. Вопрос срочного расселения поставлен на контроль губернатора", – рассказали правозащитники.