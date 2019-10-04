Цифровое будущее Алтайского края обсудят на ИТ-форуме

Как внедрять цифровые технологии в производство и получать больше прибыли расскажут представители крупнейших предприятий России и Алтайского края. 11 октября в Барнауле пройдет круглый стол "Цифровизация промышленности. Что такое "Цифровое предприятие" и как им стать?", участие в котором примут эксперты компании КамАЗ, Сбербанка и региональных предприятий. О том, почему это мероприятие необходимо посетить рассказал генеральный директор ООО "Центр информационной безопасности" Павел Плетнев.

Цифровизация промышленности

Круглый стол проходит в рамках XII регионального ИТ-форума. Год назад на этом же форуме эксперты заявили, что предприятия Алтайского края по уровню цифровизации серьезно отстают от крупных российских компаний. Павел Плетнев уверяет, что это совсем не так.

"Когда форум-2018 завершился, Алтайская торгово-промышленная палата создала рабочую группу, которая занималась сборкой лучших кейсов по внедрению ИТ-технологий на территории страны и региона. Оказалось, все не так плохо. Мы посетили завод КамАЗ, ряд предприятий в Елабуге, а также предприятия Алтайского края, например, "Мартика", АЗПИ, "Алтайэнерго". Говорить, что предприятия края отстают в сфере цифровизации – неуместно", – отметил он.

Наиболее удачные практики по внедрению цифровых технологий в производстве и будут представлены во время круглого стола, который пройдет на базе Алтайского завода прецизионных изделий уже на следующей неделе.

"Мы ожидаем выступление представителя завода КамАЗ, занимавшегося внедрением цифровых аспектов, Сбербанка, а также местных предприятий "Ринософт" и "Велес+", – добавил Павел Плетнев.

С докладами выступят также министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, врио начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов и другие спикеры.

Цифровизация сельского хозяйства

Цифровые технологии в Алтайском крае активно внедряют не только в промышленности, но и образовании, государственном и муниципальном управлении, отметил заместитель директора ООО "Центр технологического развития "Информационных технологий" Михаил Клушин.

Но так как Алтайский край – аграрный регион, то большое внимание на форуме уделят цифровизации именно сельскохозяйственного комплекса.

"В этом году проблема цифровизации сельского хозяйства выделена в отдельную секцию. На данный момент этой темой в крае занимается не только министерство, но и представители бизнеса, Алтайская торгово-промышленная палата", – отметил Михаил Клушин.

Он будет курировать выездное совещание "Цифровизация сельского хозяйства", которое также пройдет в рамках форума. Мероприятие состоится в Алтайском государственном университете при участии совета Торгово-промышленной палаты России по развитию информационных технологий и цифровой экономики.

По словам Клушина, все значимые предложения, которые обсудят на этом мероприятии, будут представлены на уровне российского правительства.

Цифровизация экономики

Программа ИТ-форума 2019 года связана с региональными проектами по внедрению цифровых технологий в экономику Алтайского края, заметил региональный министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.

Сейчас в крае работают проекты "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность". Каждый из них отвечает за развитие определенного сектора экономики.

Например, проект "Информационная инфраструктура" предполагает подключение к интернету трех тысяч социально значимых объектов в селах с населением до 100 человек. Речь идет о школах, ФАПах, полицейских участках, пожарных частях, органах исполнительной власти и местного самоуправления.

"Обсуждение проблем и вопросов, связанных с цифровой экономикой, станет главной темой всего форума. Кстати, это мероприятие всегда было предвестником определенных событий. Многие идеи, которые рождались на круглых столах, совещаниях, заседаниях, на следующий год или через год внедрялись в жизнь", – добавил Евгений Зрюмов.

Что известно про ИТ-форум?

Алтайский региональный ИТ-форум впервые прошел в 2008 году и собрал на своей площадке представителей из 40 компаний Алтайского края. В 2019 году, по данным организаторов, уже зарегистрировалось более 400 участников. Всего ожидается около 1000 гостей: из Кемерова, Москвы, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Якутска, Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска.

Где пройдет форум-2019 и как на него попасть?

В 2019 году мероприятие пройдет с 10 по 12 октября на разных площадках. Открытие ИТ-форума состоится 10 октября в 9:00 в Алтайском краевом театре драмы. Там же организованы секции "Импортозамещение: от теории к практике", "ИТ-инфраструктура как фундамент развития предприятия". Мероприятия ИТ-форума в этом году пройдут на базе АлтГУ, администрации Барнаула, а также в Белокурихе, в санатории "Жемчужина Белокурихи".

Участие в ИТ-форуме бесплатное. Чтобы посетить круглые столы, заседания и конференции, необходимо до 8 октября зарегистрироваться на сайте ИТ-форума. Здесь же можно посмотреть подробную программу мероприятия.

Партнеры ИТ-форума 2019:

Генеральный партнер – Cisco

Стратегические партнеры – Dell Technologies, CyberPower

Официальный партнер – Legrand, Xerox, "Агат-РТ", "Доктор Веб", Astra Linux, "Базальт СПО"

Партнер секции – ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, "ИнфоТеКС", "Код Безопасности", "Конфидент", Merlion

Партнер ЭКСПО-зоны – "АСКОН", Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems*

Технический партнер – "Галэкс", MEM Групп

Официальный оператор – Алтайский филиал ПАО "Ростелеком"