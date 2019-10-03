Продюсеры "Битвы экстрасенсов" предлагали кавээнщикам стать колдунами и магами

Юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам игры КВН предлагали участвовать в "Битве экстрасенсов", сообщает РИА "Новости".

"К нашим ребятам, которые вылетели с юмористического проекта, подходили продюсеры с "Битвы экстрасенсов" и предлагали сняться в качестве колдунов", – сказала она.

Единственным условием для участия было то, что каждый должен был придумать себе образ и фишку, но все отказались от съемок. На форуме, где обсуждали мистическую передачу, привели множество подобных примеров.

В 2019 году вышел документальный фильм о том, как живут участники "Битвы экстрасенсов". Они рассказали, что нередко покупали себе подсказки.