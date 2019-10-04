35 человек заразились гепатитом А в Республике Алтай

Вспышка заболеваемости вирусным гепатитом А в Усть-Коксинском районе пришлась на сентябрь, а теперь заболеваемость идет на спад, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай.

По данным на начало октября, выявлено 35 случаев заболевания. 31 заразившегося уже выписали из больницы, остальных продолжают лечить в стационарах.

Проведены профилактические мероприятия. Почти 1,5 тысячи селян, которые могли контактировать с заболевшими, ввели вакцину. Еще около 5 тысяч человек охвачено подворовыми обходами. Их проинформировали о возникших рисках.

Также проведена масштабная работа по проверке источников воды на наличие вируса. Все пробы оказались безопасными.

Вирусные гепатиты – это воспалительные заболевания печени, которые вызываются различными вирусами, с разнообразными механизмами передачи и разными исходами. Гепатит А передается через грязную воду, руки, продукты питания.

Желтушные формы острого вирусного гепатита, как правило, начинаются внезапно. Еще до появления желтушного окрашивания кожи и слизистых может повышаться температура тела, появляется головная боль, общее недомогание, слабость, ломота в мышцах и костях.

Снижается аппетит, появляется тошнота, может быть рвота, горечь во рту, чувство тяжести в правом подреберье и в области желудка. Через пять-семь дней от начала болезни моча становится темной, кал нередко обесцвечивается.

А в дальнейшем присоединяется желтушность склер, кожи. Но клиническая картина может отличаться в зависимости от того, какой вирус вызывает заболевание, а также в зависимости от особенностей и состояния организма заболевшего.

Характерные признаки заражения гепатитом А могут и не проявиться. Заболевание может проходить в бессимптомной форме или распознаваться как ОРВИ. Инкубационный период вируса гепатита А длительный – от двух недель до 1,5 месяца.

Больной, независимо от тяжести заболевания, наиболее заразен в конце инкубационного периода и весь преджелтушный период. С момента появления желтухи он практически не опасен для окружающих.

Для профилактики гепатита А эффективны вакцинация, а также соблюдение элементарных санитарных правил в быту: мытье рук с мылом, питье кипяченой или бутилированной воды, а также промывка овощей и фруктов перед употреблением.