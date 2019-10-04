Стеклянный ТЦ построят в новом микрорайоне Барнауле

В барнаульском квартале "Дружный", где сразу несколько застройщиков возводят шесть жилых комплексов, построят новый стеклянный торговый центр, пишет "Алтайский портал недвижимости".

ТЦ будет расположен на пересечении улиц Солнечная поляна и Энтузиастов. Предположительно, парковка будет размещена в нижнем ярусе здания.

В здании четыре этажа, оно имеет стеклянные фасады, выходящие на красные линии, которые будут оформлены в коричнево-белых тонах. Заказчиком торгового центра, как пишет портал, выступил собственник земельного участка — Кашлаев Рашад Омар Оглы, разрабатывает проект ООО "Система".

Фасад вскоре изменится и у здания, находящегося на проспекте Красноармейский, где ранее располагался ТЦ "Грааль". Сейчас двухэтажное строение, нуждающееся в реконструкции, завешано баннером с изображением фальшфасада.

Собственник здания Денис Козлов, который выкупил сооружение еще год назад, заказал разработку обновления фасада у ООО "Аурум-Проект". Как пишет портал, дизайнеры уже представили визуализацию в голубых тонах и современном стиле. Однако члены Градостроительного совета отклонили эскизный проект, указав на необходимость переработки архитектурного и цветового решения фасадов.