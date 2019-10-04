В аэропорту Барнаула на 11 часов задержали рейс до Москвы по техническим причинам

Пассажиров рейса авиакомпании "Аэрофлот", который задержали на 11 часов, отправят в Москву резервным бортом, сообщили amic.ru в пресс-службе барнаульского аэропорта.
Вылет воздушного судна из Барнаула, запланированный на 07:05, отменили по техническим причинам. Резервный самолет прибудет в краевую столицу около 18:00. Взлет запланирован на 19:30.
"На данный момент создаются все условия для комфортного пребывания 148 пассажиров – размещение в гостинице и предоставление питания", – уточняет представитель Министерства транспорта Алтайского края.
Комментарии
ахаха, "для комфортного пребывания".
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