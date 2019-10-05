Рубцовчане жалуются на холодные батареи, хотя отопительный сезон в городе начался

"Дома холодно, отопления нет! Звоню в СГК дежурному в Рубцовске. В ответ "ждите, скоро зажурчит", – написал на своей странице в Facebook рубцовчанин, экс-депутат горсовета Сергей Пчеляков.

Похожие сообщения в течение недели появлялись на страницах в соцсетях и других жителей Рубцовска, хотя официально отопительный сезон в городе запустили 30 сентября.

Однако, как сообщили amic.ru в "Сибирской генерирующей компании" (СГК), которая занимается теплоснабжением Рубцовска, на запуск системы требуется примерно неделя, это обусловлено технологически: если запустить одномоментно всю систему отопления в городе, она может просто не выдержать. Это единое правило не только для Рубцовска, но и для других городов.

Поэтому тепло подается поэтапно. Сначала в городе отопление появилось в школах, детсадах, больницах, детских домах и домах престарелых. Затем управляющие компании и ТСЖ приступили к заполнению внутридомовых систем подачи тепла. Магистральные сети отопления полностью заполнены и поставлены на циркуляцию, писал vrubcovske.ru со ссылкой на специалистов СГК.

Как сообщила amic.ru депутат краевого Заксобрания, рубцовчанка Вероника Лапина, по ее данным, в Рубцовске на пятницу к теплу подключены 146 домов. Еще остаются не подключенные дома.

В любом случае, говорят энергетики, жителям нужно звонить в свои УК и ТСЖ и уточнять там сроки подачи отопления.