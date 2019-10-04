Известный в Барнауле врач едва не погиб, не в силах встать с дивана

Известный в прошлом врач-гинеколог Надежда Шадрина после смерти сына осталась практически без поддержки. Как сообщает сообщество "Свободный Барнаул" в соцсети Facebook, больные ноги не позволяют бывшему заведующему гинекологическим отделением барнаульской больницы № 12 даже встать с дивана.

Еду ей приносит 80-летняя соседка, которая сама не в силах помочь ей сделать уборку или дойти до туалета. В результате в доме бывшего медработника образовалась полнейшая антисанитария.

"Не нашлось людей. которые поддержали бы её. Когда-то дружбой с ней дорожили, ещё бы — такой врач, — описала ситуацию Анна Шакирова. — А когда помощь понадобилась ей — её просто вычеркнули из друзей. зачем она им теперь? Проблемы — не на один день, характер сложный, а пользы от неё уже никакой".

Местная жительница привезла бедствующей пожилой женщине памперсы, одноразовые пеленки, простыни и была в шоке от условий, в которых живет пенсионерка.

Позднее она рассказала о том, что уже выполнено несколько добрых дел, чтобы сделать жизнь бывшего врача хоть немного комфортнее.

"Квартиру сегодня помыли — откликнулась очень хорошая клининговая компания, две девушки с золотыми сердцами. С Мариной Кочневой сходили и купили кое-что из белья и одежды и переодели Надежду Петровну. Договорились с другой клининговой компанией, и завтра утром помоют саму Надежду Петровну. Благодаря настойчивости специалиста городской соцзащиты Анастасии сегодня на дому Надежду Петровну проконсультирует врач краевой психиатрической больницы имени Эрдмана. И да, Надежда Петровна сегодня в очередной раз отказалась от госпитализации".