Студентам поднимут стипендию в 2020 году. Всего на 90 рублей

Стипендии в вузах России в 2020 году вырастут на 3% до 3070 рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года составил 2980 рублей", — рассказали в министерстве.

В 2018 году размер стипендии составлял 2904 рубля. Таким образом, за два года рост на 166 рублей.

Размер государственной социальной стипендии сегодня составляет 3469 рублей, что больше на 124 рубля, если сравнивать с 2018 годом (3345 рублей), подчеркнули в Минобрнауки.

Индексация на 3% внесена в законопроект о федеральном бюджете. Предполагается, что в период 2021-2022 годов стипендия должна расти на 4% процента ежегодно. Так что в эти два года сумма увеличится более чем на 120 рублей в год.

Повышение выплат студентам проводится 1 сентября каждого года. Это касается студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов.

Размеры стипендий каждый вуз выбирает самостоятельно. При выборе учитываются мнения совета обучающихся и их профсоюзной организации.