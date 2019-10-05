Эксперты назвали порог дохода для вхождения в средний класс

Научно-исследовательский университет Высшей школы экономики опубликовал доклад об изменении доходов населения в России, сообщает "Газета.ру".

Специалисты установили, что доходы среднего класса в стране стабильно сокращаются с 2014 года. Кроме того, уменьшилась и группа людей, относимых к среднему классу.

Порог вхождения в представители среднего класса по стране составляет 18,8 тысячи рублей в месяц. При этом большая часть среднего класса имеет доход выше указанного.

Исследователи отметили, что средний класс в России является неоднородным. Его ядро, соответствующее всем характеристикам, составляет лишь 7%. Ближняя и дальняя периферия по соответствию показателям делят между собой 11,2% и 19,5% соответственно.

Чуть больше половины представителей среднего класса живет в крупных городах. А в Москве проживает каждый десятый представитель этой экономической прослойки.

Главными рисками по выпадению из среднего класса специалисты назвали рождение ребенка и выход на пенсию.