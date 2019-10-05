Эксперты назвали порог дохода для вхождения в средний класс

Научно-исследовательский университет Высшей школы экономики опубликовал доклад об изменении доходов населения в России, сообщает "Газета.ру".
Специалисты установили, что доходы среднего класса в стране стабильно сокращаются с 2014 года. Кроме того, уменьшилась и группа людей, относимых к среднему классу.
Порог вхождения в представители среднего класса по стране составляет 18,8 тысячи рублей в месяц. При этом большая часть среднего класса имеет доход выше указанного.
Исследователи отметили, что средний класс в России является неоднородным. Его ядро, соответствующее всем характеристикам, составляет лишь 7%. Ближняя и дальняя периферия по соответствию показателям делят между собой 11,2% и 19,5% соответственно.
Чуть больше половины представителей среднего класса живет в крупных городах. А в Москве проживает каждый десятый представитель этой экономической прослойки.
Главными рисками по выпадению из среднего класса специалисты назвали рождение ребенка и выход на пенсию.
Комментарии
Да, 18800 в месяц для среднего класса - это даже не смешно. Если кто-то серьезно так думает, то среднего класса в нашей стране не будет. Указанная сумма - это реальный прожиточный минимум, который позволит заплатить коммуналку, питание,транспортные расходы,минимум одежды и обуви. Все прочее - дополнительное развитие к бесплатному образованию для детей, спортивные занятия для всей семьи, отдых и развлечения вне квартиры и прочие радости жизни в эту сумму не уложатся. А если в семье есть человек с хроническими заболеваниями, а такие семьи повсеместно, то мы все выпадаем из среднего класса в нищету. Тот кто проводил исследования очень далек от реальной жизни. Чтоб он хотя бы год прожил на 18 800 руб в месяц.
18,8 тыс руб в месяц и ты средний класс? С какого дуба вы рухнули? Видно,сильно ушиблись головой
Остаётся только выяснить 18,8 это на одного члена семьи или на всю семью?!
«Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? — спросил Остап. — Только подсчитайте все».
— «Сто рублей», — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
«Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо жить на свете».
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо…».
5.10.2019 10:55
- гость -
В точку комментарий!
Так .. средняя зарплата по стране говорят 47 000 руб, средний класс достаточно 18 000 руб. Граждане, соотечественники , Вы куда деньги деваете?!